Ruta Madrid-Barcelona, de mina de oro a drama para los restaurantes de carretera

"Hay camioneros que han llegado aquí un viernes y desde el lunes solo habían comido fruta, embutido y Bollicaos". Cuando dentro de unos años haya que explicar qué fue la pandemia de la COVID-19, testimonios como el de Sergio Lacasa serán imprescindibles para darle el contexto que, sin duda, ocultarán las dramáticas cifras. "Llegaban quemados, con ganas de discutir y de muy mala hostia". El confinamiento cerró restaurantes, bares y áreas de servicio en todas las carreteras españolas, mientras que muchos transportistas debían seguir con su trabajo, al que había que añadirle la falta de asistencia y el miedo al contagio: "Nosotros decidimos mantener abierto uno de los restaurantes en la ruta Madrid-Barcelona. Llevamos 20 años viviendo de los camioneros... No podíamos dejarlos en la estacada cuando más nos necesitaban".

​Las autovías, autopistas y carreteras nacionales entre las dos principales ciudades españolas son algunas de las que más trasiego soportan al cabo del curso. Los transportes de mercaderías, la restauración, el combustible y los peajes generan millones de euros al año; pero todo paró con la Covid. O casi todo. Algunos profesionales del transporte tuvieron que seguir con sus labores esenciales: lo que no imaginaban era que la hora de la comida iba a representar un reto para ellos. Sergio Lacasa, dueño de tres casas de comidas en la ruta Madrid-Barcelona, fue uno de los pocos que mantuvo uno de sus locales abiertos cuando el virus causaba los mayores estragos.

"En este trayecto, como máximo han estado abiertos durante el estado de alarma tres restaurantes", dice al tiempo que reconoce que estos meses han sido "una mierda". Y lo han sido por varias razones: de sus cuatro negocios ha tenido que cerrar uno definitivamente. Por otro lado, "el clima entre los camioneros ha sido insostenible". Con la vista puesta en los dos primeros meses —en los que sirvió comida caliente para llevar de 12 del día a 12 de la noche—, recuerda que muchos camioneros llegaban "cabreados con el Gobierno" y la mayoría de ellos "sin miedo al virus". La mayoría. Sergio se preocupa especialmente de no generalizar: "Uno de los mejores clientes que tenemos, que cada día se tomaba un bocadillo o un café, no ha vuelto a entrar al restaurante". ¿Por qué? "El virus se llevó a su madre y a su cuñado. Como para no cogerle miedo", sentencia.

De 450 menús diarios a 70

"No ha sido rentable". El restaurante que ha mantenido abierto —más por servicio social que por otra cosa— ha costado a Sergio