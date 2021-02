Se salta un semáforo y descubren que era buscado para entrar en prisión

No es la primera vez que sucede... ni que sucederá. Agentes de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) han detenido a un hombre, cuyos datos no han trascendido, tras saltarse un semáforo en rojo esta tarde en la localidad, comprobando, cuando revisaron su documentación, que estaba en busca y captura para entrar en prisión.

Según han informado a Efe fuentes policiales, en la tarde de hoy, realizando vigilancia ordinaria, observaron cómo un vehículo no respetaba la fase roja de un semáforo, por lo que los agentes procedieron a interceptar el vehículo. Al solicitarle la documentación, los policías comprobaron que sobre el conductor pesaba una orden de entrada en prisión, que había sido dictada por el Juzgado de lo Penal de Málaga.

Pero además comprobaron que sobre el mismo recaía una sentencia condenatoria de privación del permiso de conducir inferior a dos años, y tres pasar la misma no había realizado el curso para la recuperación del permiso, por lo cual no estaba habilitado para conducir. Como dato añadido, el vehículo carecía de seguro obligatorio en vigor y no había pasado la inspección técnica correspondiente.

Como infracción más grave, fue puesto a disposición judicial para que se dispusiese el traslado al juzgado de Málaga para su entrada en prisión.