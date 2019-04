¿Cómo morir sin dolor? Ese arte que puede que algún día quieras conocer bien

Tarde o temprano, nos hacemos preguntas parecidas a estas: "¿Vamos a morir en paz, sin dolor?" "¿Es correcto que me hagan sufrir un poco más si así consiguen alargarme la vida?" "¿Quién debe tener la última palabra, médicos o familiares?" Casos recientes como el de la niña Andrea, que enfrentó a los padres con los profesionales que la atendían, hacen hervir unos sentimientos y unas ideas no siempre fáciles de armonizar.

Álvaro Gándara del Castillo es el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y ha dedicado buena parte de su vida a ayudar a morir a mucha gente de la mejor forma posible. Es una voz autorizada para explicarnos muchas cuestiones que algún día, esperemos que tarde, desearemos tener bien claritas.

¿Es lícito para un médico permitir el sufrimiento a un paciente terminal si con eso puede alargarle la vida?

¡Jamás! Jamás es lícito. Ni ética ni deontológicamente es lícito permitir el sufrimiento. Hay que ser tajante con esto: no es ético.

¿Cree que todos los médicos lo tienen claro?

Por desgracia no. Existe el encarnizamiento terapéutico con pacientes que van a morir. Hay médicos que se empeñan en un mantener una actitud curativa cuando ya está claro que el paciente se va. Se empeñan en salvarlo por encima de todo. Esto no puede ser. Es ética y deontológicamente reprobable.

¿Y eso ocurre? Me refiero si ocurre de forma habitual...

Todos los días en todos los hospitales de tercer nivel de este país.

¿Por qué?

Porque en las facultades no se explica bien a los futuros médicos algo que puede parecer obvio: TODOS los pacientes se van a morir. TODOS. Y el 80% se va a morir de una enfermedad crónica avanzada e irreversible. Los médicos no solo deben aprender a curar, sino también a cuidar, a acompañar, a aliviar síntomas y a retirar tratamientos no necesarios.

Me deja usted un poco angustiado…

Y yo le comprendo. Pero esta es la realidad: en los hospitales donde no hay unidades de cuidados paliativos se muere peor que en otros donde sí las hay.

¿Cómo es la formación en España sobre este tipo de cuidados?

Escasa y mala. Por varias razones. De las 42 facultades que tenemos ahora mismo, sólo hay dos cátedras de medicina paliativa y sólo siete donde hay una asignatura obligatoria. En el resto, hay unos pequeños cursos, pero con una formación muy deficitaria. Prácticamente tenemos cero nociones de cuidados paliativos.Cuidados paliativos y eutanasia

¿Por qué discutimos tanto sobre este tema si en el fondo todos queremos lo mismo, morir sin sufrimiento?

El debate no es es ese. La cuestión es qué estamos haciendo para que podamos morir tranquilos y en paz. Urge que España comience a aplicar la atención paliativa a los enfermos que tienen una enfermedad irreversible.

¿No es lo mismo eso que la eutanasia?

No. La eutanasia es cortar la vida de una forma eficaz, rápida, limpia y barata. Los cuidados paliativos son acompañar al paciente para que esté cuidado de la mejor forma posible el tiempo que le quede. Cuidado no sólo médicamente, sino social, familiar y psicológicamente.

Y usted opta por lo segundo...

Yo comprendo y respeto a la gente que pide la eutanasia. También acepto el debate ideológico. Pero a mí, que estoy trabajando día a día con gente que se está muriendo, no me parece la mejor solución sea ofrecerle un suicidio.

¿Ni cuando lo pide el mismo que sufre el problema?

En este asunto hay una gran confusión semántica. La eutanasia no es acabar con el problema, sino con el que sufre el problema. No es lo mismo.La niña gallega

¿Quién debe tener potestad para acelerar la muerte de una persona, como en el caso de la niña gallega? ¿Los médicos o la familia?

Le aseguro que si hubiera existido una unidad de cuidados paliativos pediátricos en ese hospital, nos habríamos ahorrado este problema. No se habría judicializado el caso.

¿Es lícito retirar la sonda que alimentaba a la niña?

La alimentación es un cuidado paliativo. Pero a veces los cuidados paliativos también pueden ser perjudiciales para el paciente. Pueden dañar sus órganos. En ese caso, se le debe retirar.

El problema es que no se puede retirar la alimentación a un paciente cuyo pronóstico de vida es todavía de meses.

Exacto, porque eso es matarlo de inanición. Pero el diagnóstico puede cambiar. Entonces, si quedan semanas o días, debes retirarle la alimentación, que le causa sufrimiento, y dejarle sólo con la hidratación.

¿Es lo que pasó en este caso?

Yo no conozco los detalles, y así debe ser porque es secreto médico. Pero parece probable que el propio servicio clínico decidió retirar la alimentación cuando vio que el paciente había empeorado. Esto se hace todos los días en los hospitales con cuidados paliativos.

¿Fue un error hacer sufrir a los padres?

Las cosas no son tan simples. No todos los casos son iguales. Lo que vale para una persona no tiene por qué aplicarse a otra. Hay que estudiar caso por caso. Desde luego, yo pongo la mano en el fuego por los profesionales que atendieron a Andrea. Son gente de gran experiencia, y ese caso no es el único que han tratado.Los médicos y la familia

La mayoría de la gente no quiere acelerar la muerte de sus familiares. ¿Es así?

No lo tengo tan claro. Por lo general, es verdad que familiares no quieren prolongar el sufrimiento de los suyos. Pero también hay gente que desea terminar con la vida aunque aún quede tiempo de vida. Ocurre cada vez con más frecuencia en Bélgica y Holanda, donde se aplica la eutanasia a pacientes con cáncer que no están en las últimas fases de la enfermedad. O a pacientes deprimidos que la piden.

En situaciones como estas, ¿es muy complicada la relación de los médicos con los familiares?

Hay que trabajarla con tiempo, y aquí también ayudan mucho las unidades de cuidados paliativos, donde se establece una buena relación con los familiares desde el principio. Se trabaja con la familia, con los psicólogos, con los trabajadores sociales… se toman decisiones consensuadas y se conocen por anticipado.

¿Cuándo es el momento de los cuidados paliativos? ¿Un mes antes, seis meses antes?

Y años antes, si hace falta. Estos cuidados no son para los últimos momentos de la vida, sino para cuando hay una enfermedad crónica avanzada e irreversible que causa mucho sufrimiento a la familia y al paciente.

Cuénteme su experiencia: ¿qué pide la gente que se está muriendo?

La gente no pide nada. ¡Bastante tienen lo con lo que tienen! Somos nosotros los que tenemos que anticiparnos y hablar con ellos. En esos momentos hay que ayudarles a perdonar, a despedirse de los suyos, a reforzar todo lo bueno que han hecho en la vida… a marcharse en paz y con la conciencia tranquila.

(Más información sobre los cuidados paliativos, en la página de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos).