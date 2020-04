Sánchez lo deja claro: "En 15 días tendré que prorrogar el actual estado de alarma"

En el turno de réplica durante la sesión en el Congreso por la extensión de las medidas de distanciamiento social, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se mostró convencido de que habrá que prorrogar el estado de alarma por el azote de la pandemia del coronavirus.

"Critican que vengamos cada 15 días. Estoy convencido de que dentro de 15 días tendremos que volver a pedir la prórroga del estado de alarma, pero si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me acusa de que me quiero saltar el Parlamento. En 15 días vendré porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia, y si no lo pido, pues será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo".

Contradice así, de manera radical, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró este miércoles que los ciudadanos podrían recuperar "su vida normal" a partir del próximo día 26 de abril, aunque la vuelta a la "ocupación de calles y plazas" se realizará "con instrucciones claras" que transmitirá el propio Ejecutivo.

En las últimas 24 horas se registraron 683 muertos y 5.756 afectados menos que el día anterior. Las cifras traen un leve alivio, pero la crisis sigue arrojando números trágicos: las víctimas mortales ya superan las 15.000.

Por segundo día consecutivo, el total de pacientes ingresados en hospitales y las UCI no se ha dado a conocer por la discrepancia de datos ofrecidos por las distintas CCAA