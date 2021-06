Sánchez recibe la primera dosis de la vacuna en el Hospital Puerta de Hierro. 

Primera vacuna. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes por la tarde la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, ubicado en Majadahonda (Madrid).

"Hoy he recibido la primera dosis de la vacuna en el Hospital Puerta de Hierro. Gracias a todas/os los profesionales sanitarios que nos cuidáis a diario", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Hoy he recibido la primera dosis de la vacuna en el Hospital Puerta de Hierro. Gracias a todas/os los profesionales sanitarios que nos cuidáis a diario.



Las vacunas salvan vidas y nos están marcando el camino hacia la recuperación. Son nuestro horizonte de esperanza. #YoMeVacuno pic.twitter.com/M16P7vMHFF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 18, 2021

Sánchez también ha querido recordar que "las vacunas salvan vidas" y que están marcando "el camino hacia la recuperación". "Son nuestro horizonte de esperanza", ha insistido el presidente del Gobierno, que ha recibido su primera dosis tras regresar de Barcelona, donde ha participado en la reunión del Círculo de Economía y en el XVIII Foro de Diálogo España - Italia.

Adiós a las mascarillas al aire libre

El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que el próximo jueves habrá un Consejo de Ministros extraordinario en el que se decidirá que ya no sea obligatorio el uso de mascarilla. El avance de la campaña de vacunación y la evidencia científica del escaso contagio en exteriores ha llevado al Gobierno a tomar esta medida.

"Me gustaría empezar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los 47 millones de compatriotas en nuestro país. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y en el cual vamos a proponer que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres desde el sábado 26 de junio", ha afirmado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que se trata de un anuncio muy importante para todos los españoles que se une al buen ritmo de vacunación, según informa Efe. "Nuestras calles, nuestros rostros, empezarán a recuperar en los próximos días su aspecto normal", ha añadido antes de subrayar que "la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas empezando por el Gobierno".

Sánchez se ha mostrado optimista antel a cúpula empresarial catalana en cuanto a las cifras que está dejando la recuperación económica y ha afirmado que el Gobierno no descarta revisar al alza las cifras de crecimiento. El presidente ha añadido que la creación de empleo se está acelerando durante este mes de junio y las estimaciones son sumar 189.000 afiliados más en términos desestacionalizados. En estos cuatro meses el número de trabajadores se ha incrementado en 1.270.000.