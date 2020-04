Sanidad achaca la resistencia de los casos a frenarse a que se hacen el doble de test

La curva de contagios de coronavirus no logra aplanarse completamente tras cinco semanas de estado de alarma y tras el confinamiento total que se produjo durante dos semanas, pese a ello Sanidad confirma una disminución de la incidencia de la enfermedad en la sociedad. Las cifras de los últimos días revelan un mantenimiento en las tasas de crecimiento, situada en torno al 3%, pero no muestran una ralentización, porque, según señala Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, han aumentado los test diagnósticos.

Según ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión en Moncloa del Comité técnico de seguimiento de la pandemia, en las últimas tres semanas se han duplicados las pruebas de PCR realizadas. "La capacidad de PCR a nivel nacional ha pasado de menos de 200.000 la última semana de marzo y casi 300.000 la primera de abril, a casi 400.000 la segunda semana de abril". No obstante, este aumento incitaría a un incremento mayor, según ha dicho, pero la positividad de estas pruebas no ha aumentado, sino que ha pasado "de poco más de un 25% a un 1,8% esta última semana".

Incrementar la capacidad de diagnóstico es el objetivo ahora, especialmente centrados estos nuevos diagnósticos en los casos que no acudían al sistema sanitario o no se les hacía la prueba. En ese sentido, ha destacado las 1.194 personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de efectuar la prueba. Se trata de "personas diagnosticadas con una prueba serológica, y que no han tenido síntomas en las semanas anteriores. Son inmunes pero no se puede achacar su infección a un día concreto, por eso se desgranan de los confirmados". La suma de los positivos sin síntomas eleva hasta los 192.920 los contagios totales.

No obstante, hay que tener en cuenta que los datos actuales se ajustarán en los próximos días cuando todas las Comunidades reflejen los criterios que desde este viernes exige el ministerio que dirige Salvador Illa. Simón ha defendido este cambio: "Los datos se tienen que valorar de la forma más coherente posible. No podemos, a medida que evoluciona la enfermedad, interpretar de la misma manera los datos que no son sólidos". Ha añadido que los datos que publican a diario son los que les transmiten las comunidades, "no nos inventamos los datos", pero "la valoración de un sospechoso debe ser completamente diferente a la de un confirmado".

Pese a que el nivel contagio se mantiene, los datos de nuevos casos son pacientes que presentaron síntomas hace 6 o 7 días, que se contagiaron hace 15 días. Entonces, los principales núcleos de transmisión eran tres: hospitales, residencias de ancianos y los propios contactos familiares. Simón ha indicado que un núcleo de transmisión es "nosocomial, en la asistencia sanitaria. Los pacientes se juntan, estuvieron en salas de espera comunes, lo que produjo una transmisión que acabó en los profesionales". A este se añaden las residencias de ancianos, "con brotes muy importantes desde el principio", y los núcleos familiares.

Ahora, el nivel de transmisión es mucho menor y, según ha afirmado Simón, el principal núcleo de transmisión se da entre familiares y en los hospitales, aunque se está trabajando para reducir el riesgo de infección.

Los expertos apuestan por una prórroga de las medidas, aunque se abren a un relajamiento

Este menor nivel de transmisión abre la puerta a relajar progresivamente las medidas de confinamiento e iniciar medidas de transición a otra fase. Los expertos que forman parte del comité científico que dirige las medidas a implantar en cada fase se muestran favorables a prorrogar el estado de alarma, las medidas de control y confinamiento, aunque Simón ha señalado que estas medidas "se pueden ir adaptando", con el objetivo, ha dicho de favorecer poco a poco la vuelta a una situación más normal.

"El comité científico no tiene duda de que las medidas han tenido impacto en la transmisión. También de que no se puede abrir de un día para otro todas las medidas de control", ha señalado. "Obviamente se entiende que se pueden ir adaptando" esas medidas de control, que contempla el estado de alarma, ha indicado, pero siempre que se pueda garantizar que "la capacidad de nuestro sistema asistencial puede responder, sin llegar a los límites de presión anteriores, ante un posible rebrote, aunque sea más pequeño".

Entre las decisiones que se deberán tomar para los próximos días y semanas es la posiblidad de dejar salir a los niños de sus casas. El debate sobre la relajación del confinamiento para los más pequeños crece y varias comunidades han instado al Gobierno a incluirlos en la siguiente fase de desescalada para que puedan salir a la calle. En ese sentido, Simón ha recordado que "el último decreto indica que un padre o una madre puede salir con uno de sus hijos, por ejemplo, a comprar el pan o a alguna cosa que sea necesario hacer"