Bajo la alfombra de la primera jornada sin muertos... pero Madrid sumó 11 ayer

Después de meses bajo la sombra de la Covid, España empieza a ver la luz. Pero las cuentas oficiales van a otro ritmo y siguen reflejando 'agujeros negros'. Este lunes, Sanidad anunció que el país había registrado la primera jornada sin fallecidos. La noticia sonó a victoria, aunque las cuentas de las CCAA apuntaron en otra dirección: solo la región madrileña notificó del domingo al lunes 15 fallecidos por Covid. No fue el único territorio que sumó decesos en este plazo. Cuando el Gobierno apuntala la sexta prórroga del estado de alarma, los españoles siguen sin comprender qué hay bajo la alfombra de las estadísticas del Ministerio.

Los ciudadanos llevaban semanas aguardando este momento. El pico de la curva quedó atrás hace tiempo, pero la lista de víctimas mortales no ha parado de crecer. Este lunes, la curva dio un respiro a una sociedad ávida de buenas noticias. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, fue el primero en comunicar la buena nueva: "Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable".

Una revisión rápida por las cifras de las distintas comunidades autónomas, daba al traste con la afirmación de que el país había logrado apuntarse un día entero sin víctimas mortales. Solo la Comunidad de Madrid, sumaba a sus estadísticas diarias 11 fallecidos en hospitales "en el día", según la Dirección General de Salud Pública. Por su parte, la Junta de Castilla y León, anunciaba dos nuevas muertes en 24 horas registradas en la provincia de Valladolid.

La limpieza de las series históricas continúa y el sistema de conteo que, desde el pasado 10 de mayo, guía los registros del Ministerio podría ser la clave de una nueva discrepancia en las cifras. Un paso por delante, Simón se apresuró a matizar la buena noticia: "Los fallecidos que nosotros estamos dando en la última estadística son los fallecidos con fecha de defunción de ayer. No es lo mismo los casos que se notifican hoy que los casos con fecha de defunción de hoy o de ayer".

Desde la misma cartera de Salvador Illa llevan semanas incidiendo en que las cifras podrían no coincidir con la realidad. Según ha explicado el departamento en varias ocasiones, desde ese 10 de mayo, cuando Sanidad se decidió por su último giro de guion, las cuentas oficiales solo registran y anuncian a diario los casos cuya defunción se ha producido en las 24 horas antes a la notificación. Es decir, podría ocurrir que, desde el domingo, se hubieran producido muertes que no hayan captado los 'radares' de las CCAA y que, por tanto, aún no se han notificado a Sanidad. Estas víctimas mortales de las que se informa fuera de plazo, ya no se incluyen en el cómputo diario, sino en la actualización semanal que realiza la cartera de Illa. Así, se suman una vez por semana en la columna de casos totales.

No es la columna de fallecidos la única que presenta inexactitudes. Este lunes, según los datos oficiales del Ministerio consolidados a las 12:00 horas de la jornada, el país registró nueve ingresos en UCI desde el domingo, los mismos que se notificaron el domingo, mientras que el total de hospitalizados en cuidados intensivos presenta una desviación: Sanidad ha 'borrado' un ingresado de la serie histórica de ayer a hoy, que ha salido del conteo de Extremadura.

España acumuló 27.127 fallecidos totales este lunes, con Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha como las grandes damnificadas. Tanto Madrid como Barcelona -el otro epicentro del virus-, parecen avanzar con paso firme en el plan de desescalada. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso consolidó la imagen este lunes, cuando solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez el salto a la fase 2. El propio Simón se mostró optimista con la evolución de las dos comunidades más castigadas por la Covid: "Madrid y Barcelona, si las cosas van bien y la evolución de la epidemia lo permite, a partir del próximo día 8, si no me equivoco, entrarían en fase 2 y entrarían en fase 3 cuando acabe el estado de alarma". Con este tercer escenario, las autoridades regionales reconquistarán las competencias perdidas, lo que devolverá el poder de decisión sobre cuestiones como la movilidad a las CCAA desde el próximo 21 de junio. No en vano, ahora más que nunca urge esa unificación de los datos que, tanto el Ministerio como las autonomías, llevan semanas prometiendo.