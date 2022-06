Sanidad confirma 253 casos positivos de viruela del mono y casi 500 sospechosos.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes 253 casos positivos de viruela del mono (Monkeypox), once más que el jueves y, hasta la fecha, el Instituto de Salud Carlos III ha recibido otras 499 muestras pertenecientes a casos sospechosos, 13 más que ayer. Por otro lado, y una vez revisadas algunas muestras, los negativos se sitúan en 246 casos para viruela humana y otros para orthopoxvirus, por lo tanto se descartan como casos, según ha informado Sanidad.

El protocolo del Ministerio de Sanidad clasifica los casos entre probables y sospechosos dependiendo de si el paciente reúne criterios clínicos y epidemiológicos --casos probables-- o si sólo presenta criterios clínicos, que lo considera caso sospechoso.

La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica, es decir, transmisible entre animales y seres humanos, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y cara, similares a los producidos por la viruela tradicional, aunque menos graves. Según la OMS, la tasa de mortalidad ha variado en las diferentes epidemias, pero ha sido inferior al 10 por ciento en los eventos documentados.

EEUU enciende las alertas

Por su parte, las autoridades sanitarias de Estados Unidos creen que ya podría existir transmisión comunitaria de la viruela del mono en el país, aunque siguen considerando que el riesgo que representa la enfermedad es muy bajo. Hasta el momento, se han detectado 45 casos positivos y ninguna muerte, revelaron este viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Hay algunos individuos en EEUU, no muchos, solo unos pocos, que no están seguros de cómo se infectaron de la viruela del mono, y eso podría sugerir que hay algo de transmisión comunitaria", explicó la subdirectora de la División de Patógenos y Patologías de Alta Consecuencia de los CDC, Jennifer McQuiston, durante una llamada con periodistas. McQuiston aclaró que este tipo de transmisión, de producirse, estaría a un nivel inferior al que pueden detectar las autoridades sanitarias, y no ha sido localizada en ningún lugar concreto del país, es decir, que son casos aislados.

La gran mayoría de las infecciones, sin embargo, son de personas que han viajado al extranjero recientemente, o que han estado en contacto con gente ya infectada de viruela del mono. "Si bien es cierto que los casos han seguido aumentando, quiero volver a enfatizar que no ha habido ninguna muerte todavía relacionada con este brote", explicó la directora de los CDC, Rochelle Walensky, durante la llamada.