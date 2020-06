Illa suma 156 casos en un día y sigue sin actualizar las muertes tras cinco días

El Ministerio de Sanidad acumula otra jornada sin revisar el total de decesos en España y ya van cinco. Este jueves, las tablas de la cartera han vuelto a señalar las 27.136 muertes, que se han mantenido constantes desde este lunes. Los decesos semanales, que sí se han modificado diariamente, han pasado de los 40 que se apuntaron este miércoles, a los 32 de los que el departamento ha informado esta tarde. Mientras que el número de nuevos contagios ha sido de 156 positivos diagnosticados por PCR en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de afectados a 242.707 desde que comenzó la pandemia.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha abordado en su rueda de prensa diaria la situación en los dos focos de Euskadi. "El brote del País Vasco todavía no está controlado, pero aparentemente va bien. No tengo todavía detalles del origen del brote, pero es cierto que en los hospitales es donde más riesgo hay. Hasta que no tengamos un informe no sería sensato que diera ninguna hipótesis".

La atención ahora se concentra en los brotes de los hospitales de Basurto en Bilbao y Txagorritxu de Vitoria, en los que ya se han producido tres decesos y la cifra de contagios por Covid-19 ha ascendido a los 36. "No tenemos ninguna prisa, cada fase son quince días y no tomaremos ninguna decisión" sin tener en cuenta los datos sanitarios", han asegurado las autoridades regionales, que el próximo lunes analizará si pone fin al estado de alarma y se pasa a la "nueva normalidad" antes del día 21.

"Entre el 3 y el 9 de junio se han notificado 24 casos importados de diversos países", explicó ayer Fernando Simón. La transmisión del virus desde el otro lado de las fronteras nacionales es otra de las cuestiones que instan a no bajar la guardia. Con la relajación de los controles a la movilidad las posibilidades crecen, así lo demuestra que, de los 96 positivos importados que se han registrado en España desde hace un mes, el 25% se corresponda a ese periodo al que aludió el epidemiólogo: "Una vez que se abran las fronteras, habrá que hacer más controles, todas las comunidades van a tener que hacer un esfuerzo".