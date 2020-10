La cascada de contagios rompe todas las previsiones de gasto en UCI y hospitales

La segunda ola Covid ha roto todas las apuestas. También las de las cuentas de la Sanidad Pública. Solo en ingresos hospitalarios, desde finales de junio, el monto total del coste de la pandemia sobrepasa los 115 millones, solo para hacer frente al gasto que supone el repunte de ingresos hospitalarios. La cifra apenas refleja la factura de las hospitalizaciones en la red pública -camas convencionales y UCI- desde la semana del 17 de junio. El descontrol de la transmisión en los poco más de tres meses de verano, además de saturar la red hospitalaria, ha superado con creces las previsiones de las contaban las arcas públicas.

El respiro después del pico duró menos de lo esperado. Si en la semana del 17 de junio, los hospitalizados en un plazo de siete días apenas superaban el centenar (107), un mes después, la cifra de ingresados con diagnóstico Covid era de más del doble, con 213 infectados ocupando una cama en los centros españoles. Un mes más tarde, en la semana del 13 de agosto, los afectados por el SARS-CoV-2 que habían precisado hospitalización superaban el millar, con 1177 puestos hospitalarios copados con los afectados por la pandemia en apenas siete días. Lejos de revertirse, la curva de la presión hospitalaria ha seguido creciendo.

Desde el 17 de junio hasta esta primera semana de octubre, el coronavirus ha dejado en el hospital a 18.465 infectados. Lo que empezó como un goteo de rebrotes, pronto se convirtió en cascada. La curva sigue sin dar cuenta y, cada nuevo ingreso, eleva el impacto económico de la crisis sanitaria. En 2019 -último ejercicio que ha contabilizado el Ministerio de Sanidad-, el país elevó el gasto público destinado a blindar su red asistencial en más de 3.oo0 millones. La factura anual del Sistema Nacional de Salud ascendió en 2019 a 77.404 millones de euros. La segunda oleada Covid ya ha supuesto más de 115 millones. Un monto que únicamente tiene en cuenta la inversión para hacer frente al crecimiento de los ingresos.

Desde junio hasta octubre, el pico de hospitalizaciones llegó en la semana del 24 de septiembre, cuando 4820 pacientes durmieron en una de las camas de los hospitales españoles. Las diferencias respecto a la primera hora son notables. Así como la edad media de los contagiados ha descendido notablemente, también lo ha hecho el tiempo de ingreso. Según los datos que valora el Ministerio de Sanidad y la Res de Costes Hospitalarios, recogidos por La Información, el coste promedio por paciente y noche en una cama convencional roza los 400 euros. La noche en un puesto de UCI supera los 1.800.

Los nuevos casos que, cada día, se suman a la curva de españoles afectados por la Covid van a traer cola en las cuentas de la Sanidad Pública. Si se atiende al alza de positivos ingresados, en menos de cuatro meses, la segunda ola ha acumulado . La gravedad de los casos repercute directamente en el gasto que implican las hospitalizaciones. Hasta el viernes 2 de septiembre,. la nueva onda ha trasladado a una cama convencional, -los pacientes en planta-, a unos 17.228 españoles. Su estancia media se sitúa en los siete días. Si se tiene en cuenta el coste medio por noche y paciente, solo este grupo, ha dejado un 'agujero' en la factura hospitalaria de más de 48 millones (48.238.400 euros).

Las cuentas se disparan en el caso de las UCI. Desde aquel 17 de junio hasta la primera semana de octubre, han ingresado en un puesto de intensivos un total de 1237 enfermos de la Covid-19. La estancia media para estos casos, -los que presentan cuadros más graves y generan mayores complicaciones-, sigue rozando el mes de hospitalización. En definitiva, el coste que ha supuesto la segunda ola de la pandemia en las UCI se sitúa alrededor de los 66.798.000 euros.

Más allá del impacto económico, el crecimiento exponencial de los ingresos da cuenta de una transmisión descontrolada del contagio. Especialistas en Salud Pública consultados por La Información reconocen que, en el seguimiento de la primera ola, se observó que al aumento de los positivos, siguió el crecimiento de los ingresos. Tras ellos llegó el repunte de fallecidos. La segunda ola ha dejado la misma estela.

Primero afloraron los positivos y, después, la Covid volvió a acaparar cada rincón de los hospitales en las áreas más afectadas por la pandemia. España ha sobrepasado los 260 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En CCAA como Madrid, la cifra casi se triplica (647,91 1). En primavera, los equipos aceleraron para dar cobertura a tantos pacientes como hiciera falta. La actividad no Covid quedó paralizada... pero el país no puede permitirse otro 'frenazo' como el de entonces. Los pacientes crónicos, los quirófanos, los enfermos oncológicos... los sanitarios advierten de que el virus no puede volver a dominarlo todo. El terreno que el virus ha ganado en verano no podrá recuperarse, al menos, no en las previsiones de gasto de un país que afronta el otoño con el agua al cuello.