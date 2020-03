Sanidad ve "datos alentadores" pero preocupan las cifras al alza en las UCI

"Los datos son alentadores en cuanto a las altas, sin embargo el número de ingresos en las UCIs sigue aumentando, llegando al número límite en ciertas comunidades autónomas ". Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, se ha mostrado optimista, aunque también cauto, tras los datos de este domingo, en los que los contagios solo han aumentado un 9% respecto al día anterior. Sin embargo, la saturación se dirige ahora a las UCIs, donde el colapso está cerca.

En la rueda de prensa en la Moncloa junto a los responsables sanitarios del Comité Técnico de Gestión del coronavirus, Simón ha señalado que las medidas tomadas por el Gobierno tienen como objetivo reducir los potenciales contagios que pudieran necesitar camas de UCI en los próximos días. En estos momentos, las entradas en las UCIs se están reduciendo, pero no la estancia. En ese sentido, ha confirmado que en la actualidad "hay seis comunidades cerca del límite máximo de UCI y otras tres que van creciendo". No obstante, Simón ha preferido no especificar qué regiones son las que se encuentran cerca del colapso. "Se está trabajando intensamente para que las comunidades que están al límite dejen de estarlo, con lo cual la situación puede cambiar en las próximas horas", ha añadido.

Mira también Las muertes por coronavirus superan en semanas a las de la gripe en todo 2019

Pese a esta situación, la evolución de la pandemia es correcta, "todos los indicadores muestra una buena evolución", según las estadísticas que maneja el ministerio de Sanidad. Ha apuntado que el ascenso de los contagios hasta 78.897 casos de infección supone 5.549 más con respecto a ayer, un incremento del 9% que supone el cuarto consecutivo en los últimos días, en los que se ha pasado del 18 % al 14, 13 y 9%, consecutivamente. Además, ha destacado los "datos alentadores" de los cerca del 20% de casos dados de alta.

No obstante, Simón ha pedido tener cuidado con las cifras por el posible efecto del fin de semana, que podría provocar que la reducción pudiera ser menor a lo observado. "El número de reproducción está progresivamente acercándose a uno, pero no hay certeza por el posible retraso en la notificación", justifica Simón, que también ha señalado la labor y esfuerzo de todos para lograrlo.

Respecto a las medidas de protección a los colectivos que trabajan en primera línea, Simón ha reconocido que "no se está consiguiendo hacer los pedidos, pero sí se consiguen reponer". Está previsto que este fin de semana lleguen 1,5 millones de mascarillas y "se van manteniendo las actualizaciones de los stocks".

Esto repercute especialmente en los sanitarios, en contacto directo con los contagiados y sin las protecciones adecuadas. Del total de profesionales contagiados, cerca del 13% del total, Simón asegura que solo el 8,8% requieren de hospitalización. Aunque ha señalado que su objetivo conseguir que se puedan reintegran lo más rápido posible, "nuestro sistema sanitario requiere del personal sanitario que tiene que estar sano para actuar, por eso es importante hacer pruebas".