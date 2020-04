Sanidad estudia permitir la salida de los mayores para que puedan ejercitarse

Comienza a verse luz a final del túnel y no solo para los niños. A la salida de los más pequeños a la calle, restringidas y bajo ciertas condiciones, a partir del próximo 27 de abril puede que se unan los más mayores, a los que el confinamiento afecta especialmente por su falta de movilidad. La medida, todavía no está confirmada, pero sí sobre la mesa del Comité Científico, que apuesta por medidas que se puedan implementar correctamente.

El próximo 27 de abril entrará en vigor una nueva prórroga del estado de alarma, si finalmente el Congreso de los Diputados aprueba la solicitud del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Sin embargo, los siguientes 15 días en estado de alarma no serán iguales a lo vivido hasta ahora, sino que se estudia cómo relajar ligeramente las medidas de confinamiento, especialmente para ciertos colectivos. En ese sentido el Comité Científico, compuesto por expertos que orientan al Gobierno en su hoja de ruta, cree necesario "medidas de incremento de la movildiad para algunos colectivos para los que la falta de movilidad tiene un impacto mayor".

En ese colectivo están los niños, pero también los mayores. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha señalado que "el efecto del confinamiento en los mayores es uno de los puntos más discutidos, necesitan movilidad para mantener su estado de salud adecuado".

Sin embargo, se trata del colectivo más vulnerable al COVID-19, una de las razones por la que todavía no se ha permitido su salida. Los expertos analizan la situación. "Va asociado a varios grupos de trabajo, incluidos aquellos que trabajan en la salud mental relacionada con la epidemia de Covid", ha añadido Simón, quien no obstante no se ha pronunciado sobre las posibles medidas que se podrían aprobar. "Lo que va a suceder y se va a permitir será publicado en el real decreto", ha finalizado.

Durante la comparecencia posterior a la reunión del Comité Técnico en Moncloa, Simón también se ha mostrado abierto a la posibilidad de realizar deporte de manera individual. "Estas medidas están siempre sobre la mesa, todos los profesionales sanitarios las hemos planteado pero requiere un control muy estricto", ha subrayado, pero para el experto del Ministerio de Sanidad, hay medidas "que se pueden ir permitiendo progresivamente".

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha analizado los datos relativos a la evolución de la pandemia que han registrado la menor cifra de muertes diarias desde el pasado 22 de marzo. Según sus palabras, "incita a la esperanza, aunque hay que tener cuidado porque los fines de semana siempre hay un pequeño retraso en la notificación".

Además, ha destacado que el repunte de contagios se debe al ajuste de la información de las comunidades y "también hay línea descendente en hospitalizaciones e ingresos en UCI, con incrementos ligeramente superiores al 1%".

La parte negativa es el impacto del virus en el personal sanitario, un colectivo que suma 30.663 infectados, el 15,6% del total de casos en el país, según ha confirmado el doctor. La cifra de fallecidos en este colectivo no se ha hecho pública, pero solo este sábado fallecieron tres directivos médicos en Madrid y Albacete en un sábado negro para el personal sanitario.