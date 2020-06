Sanidad informa de tres muertes y 157 nuevos casos de Covid en 24 horas

Aragón, Andalucía, Murcia... los brotes siguen apareciendo mientras desde el Ministerio de Sanidad han informado de 157 contagios y 3 fallecidos en el último día. Esto supone un ligero descenso en los casos respecto a los 196 notificados ayer, aunque siguen sin actualizar los datos de Castilla-La Mancha. Aragón, Madrid y Andalucía concentran la gran mayoría de los nuevos positivos, con 47, 39, y 32 contagiados confirmados por PCR.

Además, desde la cartera que dirige Salvador Illa notifican de tres muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas y 11 fallecimientos en una semana, 7 de ellos en Castilla y León. El total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia ya asciende a 28.330 mientras en el Congreso han dado este jueves luz verde al decreto de la 'nueva normalidad' que pretende preparar al país en caso de un repunte de contagios como el que se vivió durante el estado de alarma. Las autoridades insisten en que los nuevos focos que han salpicado el mapa en los últimos días están "controlados" y que se está haciendo un rastreo de contagios para prevenir que la historia se repita.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido esta tarde para comentar sobre el avance de la pandemia en España. Sobre los brotes, el experto ha incidido en los contagios detectados en Aragón, que "preocupan por su volumen", aunque la gran mayoría de positivos, el 95%, "son más bien asintomáticos". El epidemiólogo ha lanzado un mensaje de confianza en el sistema sanitario y ha resaltado la labor de los gobiernos autonómicos porque "la mayoría de estos focos han sido resueltos sin mayor problema".

Sobre los nuevos casos, el experto ha resaltado que la mayoría de estos son importados y espera que en las próximas semanas siga esta tendencia. "Estas personas tienen derecho a venir y estamos tratando de detectar los contagios a su entrada al país, aunque es difícil saber si estamos detectando a todos". "Sabemos que nuestra capacidad de detección ha mejorado pero tenemos que hacer más estudios", ha dicho Simón. Además, ha vuelto a incidir en que el riesgo cero no existe. "Es positivo que estemos hablando de rebrotes y no de transmisión comunitaria, de momento tenemos un control claro de los casos, esperemos que no se nos escape alguno como al principio".

La pandemia supera los 482.000 fallecidos en todo el mundo

La pandemia ha superado este jueves los 9,43 millones de casos con más de 482.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas, el total de personas recuperadas supera los 4,74 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 660.449 personas curadas.

El gigante norteamericano sigue como el país más afectado por la pandemia con 2,38 millones de personas contagiadas y 121.979 víctimas mortales. Brasil permanece en segunda posición con 1,18 millones de contagios y 53.830 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición, con 606.043 positivos y 8.503 muertos. En cuarta posición, India supera los 470.000 casos, con un total de 473.105 positivos y 14.894 decesos.