Sanidad registra 1.824 jóvenes positivos de coronavirus por el brote en Mallorca.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha detallado que hasta 1.824 jóvenes han dado positivo en Covid-19 dentro del brote ocasionado por los viajes de fin de curso en Mallorca, mientras que otros 5.978 son contactos estrechos que deben guardar cuarentena.

Mientras, alrededor de una decena de estudiantes han abandonado a las 19.00 horas el hotel puente Palma Bellver tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Los jóvenes se han dirigido hacia los taxis que estaban esperando en el hotel y se han montado en ellos con rumbo desconocido. En todo momento, estaban dirigidos por los organizadores de los viajes.

En el momento de salir del hotel, desde algunos balcones del establecimiento hotelero han lanzado objetos a la vía pública y, además, en medio del alboroto, una taxista se ha negado a trasladar a los jóvenes y ha obligado a unas de las estudiantes a bajarse del vehículo. A primera hora de la tarde, tras conocer la sentencia, los estudiantes confinados en el hotel recibían al grito de "somos libres" y con música la noticia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.