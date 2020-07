Sanidad suma al histórico de positivos 1.244 contagios desde el pasado viernes

Tras 48 sin revisar el balance oficial, el Ministerio de Sanidad ha informado de 78 contagios confirmados por PCR en las últimas 24 horas y ha elevado en 1.244 positivos el total histórico de infectados en el país, algo que la cartera ha achacado a cierto retraso en la notificación. Este ha sido el primer fin de semana en que la cartera ha aplicado el último cambio en su sistema de notificación: las tablas oficiales ya no se actualizarán el sábado ni el domingo. Además, el departamento ha notificado 12 muertes en la última semana. Los últimos datos de la cartera coinciden con la publicación de las conclusiones de la tercera ola del estudio de seroprevalencia, que ha vuelto a cifrar en un 5,2% el porcentaje de población que ha pasado el coronavirus en España, lo que descarta la inmunidad de grupo a corto y medio plazo.

El conteo oficial de la cartera marcó el pasado viernes 250.545 positivos, mientras que este lunes lo ha elevado a 251.789. Sobre el total de muertes, este ha subido de 28.385 a 28.388 decesos desde que comenzó la crisis sanitaria en el país, lo que deja tres nuevas muertes desde el pasado viernes. Una docena de comunidades han pasado la última semana sin notificar nuevas víctimas mortales por covid-19. En este tiempo, una decena de pacientes han ingresado en la UCI, cuatro de ellos en Madrid. En total, el número de hospitalizados desde el pasado lunes 29 de junio, 138 contagiados han sido hospitalizados, con Madrid (43), Castilla-La Mancha (21) y Andalucía (13), a la cabeza en el número de ingresos.

"No todo es tan bonito como parece"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha matizado el optimismo por una cifra diaria de nuevos contagios que hacía días que no bajaba del centenar: "No todo es tan bonito como parece". "Tenemos 78 diagnosticados a fecha de ayer, pero sabemos que ha habido más casos notificados, sobre todo con los brotes detectados en los últimos días". Simón se ha detenido, en su comparecencia diaria desde Moncloa, en el rebrote de Lleida que ha llevado a confinar la comarca del Segrià: "Sabemos que la mayoría son casos leves, aunque habría sido deseable que menos pacientes hubieran llegado al hospital de Lleida". Acerca del aislamiento, el epidemiólogo ha explicado que, en breves, se podrá determinar si esos 14 días de nueva cuarentena "son suficientes o hay que ampliarlos".

El director del CCAES ha hablado sobre el foco de Ordizia (en Gipuzkoa): "Es interesante, porque se inició con casos importados y se ha convertido en un brote mezcla de contagio familiar y comunitario". Mientras los rebrotes siguen en aumento, las conclusiones del macroestudio de la cartera que dirige Salvador Illa aleja la esperanza de una inmunidad de rebaño a corto plazo, lo que eleva la necesidad de mantener las medidas de prevención. En total, España acumula 72 focos de contagio desde que se inició el proceso de desescalada. Al menos 47, permanecen activos. Las medidas aplicadas por las autoridades regionales frente a los repuntes han sido diversas y respaldadas por la cartera de Sanidad.

Radiografía de los nuevos casos

Simón ha incidido en que la responsabilidad de contener los brotes es de las CCAA: "Si aplican las medidas no hará falta medidas supracomunitarias". Solo en caso de que algo falle o la situación se descontrole en algún punto del país se puede llegar a optar por "acciones de Estado, que podrían requerir cosas como las que vimos en el pasado". El balance de casos diagnosticados en las últimas 24 horas, lo encabezan Cataluña (18), Madrid (16) y Aragón (13). Como también ha apuntado el macroestudio de seroprevalencia, el número de infectados asintomáticos es creciente: "No sabemos, ni nosotros ni nadie, la capacidad de contagio de estos pacientes sin síntomas. Será una información de gran valor. La información que tenemos hasta ahora es que transmiten poco, no sabemos cuánto, pero poco". El citado estudio ha apuntado al respecto que, los sintomáticos presentan, en una proporción mucho mayor, anticuerpos que aquellos contagiados que no desarrollan síntomas.

También este lunes, el ministerio ha informado de que España ha realizado más de 3,6 millones de pruebas PCR desde que comenzó la epidemia por la Covid-19 hasta el pasado jueves 2 de julio, según los datos elevados desde las CCAA al departamento de Illa. En los últimos siete días se ha incrementado el número de pruebas en un 6 %, hasta alcanzar la tasa de 77,38 test por cada 1.000 habitantes. Además, se han efectuado, desde el 19 de junio, 96.210 test serológicos de Ac; 53.643 del 26 de junio al 2 de julio, lo que significa una tasa de 1,14 por cada 1.000 habitantes.

Simón ha aprovechado su comparecencia de este lunes para abordar una de las conclusiones más novedosas de las que ha dado cuenta la tercera oleada del estudio del Instituto Carlos III. Y es que algunos de los participantes han alterado su estado serológico en el tiempo que se ha prolongado la investigación: tanto de negativo a positivo, como de positivo a negativo. "Hay pequeñas diferencias de transmisión entre la segunda ola (0,9%) y la tercera (0,7%), lo que implica cierto nivel de transmisión, menor, pero transmisión. Algunas personas positivas han dado negativo, pero que no haya anticuerpos no quiere decir que no haya inmunidad. Hay que estudiarlo", ha zanjado.