Sanidad suma 141 contagios nuevos en 24 horas, más del doble que este martes

Otro día sin noticias del total de muertes... y ya van once. El Ministerio de Sanidad ha elevado este jueves a 30 el total de decesos en la última semana, pero mantiene en 27.136 la serie histórica de defunciones. Contra la estabilidad de un conteo de fallecidos que no cambia, la evolución de los contagios lleva varias jornadas 'in crescendo'. Si este martes el departamento que dirige Salvador Illa informó de 76 nuevos positivos confirmados por PCR, este miércoles la cifra se ha situado en los 141. El aumento, casi el doble desde el martes, es más notable si se tiene en cuenta también el conteo del lunes, cuando se informó de 40 nuevos infectados.

En total, en España se han contagiado 244.328 personas desde el inicio de la crisis sanitaria. Los casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido 4.173 -ayer el indicador marcó 4.315-. En caso de los contagios confirmados en la última semana, la cifra se ha situado en los 1.578 positivos -este lunes fueron 1.665-. Si solo se tienen en cuenta aquellos contagios con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, el Ministerio ha informado de 154 nuevos afectados. La tendencia es descendente en el medio plazo, pero el incremento de casos diarios de las últimas jornadas impide bajar la guardia.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que "se confirma la tendencia descendente se observa lenta pero progresivamente". Del mismo modo, el técnico ha indicado que los datos respaldan que esta tendencia decreciente "no está afectada la tendencia por los retrasos de los últimos días y que es muy estable desde hace muchos días".

Por regiones, Castilla y León ha sido la comunidad que ha registrado un mayor aumento de contagios, con 24 casos notificados en las últimas 24 horas, un repunte importante respecto a los dos de los que informó ayer. La Comunidad de Madrid sigue siendo la que más contagios ha acumulado, con 65 en la última jornada. En tercer lugar se sitúa Cataluña, con 23 afectados nuevos; Castilla-La Mancha y Navarra, con seis; Aragón, con cinco; Andalucía y Comunidad Valenciana, con tres; Cantabria, con dos; Extremadura, Galicia, Murcia y la Rioja, con uno. Las regiones restantes, Asturias, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y País Vasco; no han notificado ningún nuevo contagio este miércoles.

Si en las jornadas previas los focos en dos hospitales vascos centraron la atención, este miércoles es Valladolid, la provincia que ha concentrado todas las miradas. El territorio, que ya ha pasado a la fase 3, ha sufrido un repunte en dos residencias privadas y en el hospital Río Hortega. La Junta de Castilla y León ha asegurado que estos focos están controlados, y ha explicado que son 26 los casos positivos con origen en estos brotes. En el Hospital Universitario Río Hortega, han sido tres las profesionales y cinco los pacientes contagiados. Los dos centros de mayores donde se han detectado nuevos casos de Covid han mantenido los 18 positivos que comunicaron este martes, sin ningún caso nuevo.