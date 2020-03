Los sanitarios contagiados en España ascienden a 3.475, más del 10% del total

El número total de personal sanitario que ha dado positivo en coronavirus en España asciende a 3.475, lo que supone más del 10 por ciento del total de los casos registrados, que alcanzan este domingo los 28.572.

Así lo ha puesto de manifiesto el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa de los responsables técnicos del comité de seguimiento del coronavirus en España.

Simón, que ha ofrecido las últimas cifras sobre afectados, ha indicado que no saben si la evolución de la pandemia "va a ser mucho mas larga", pero ha asegurado que no está empeorando con respecto a los días anteriores. Preguntado sobre el posible colapso de los hospitales, especialmente de las UCIs, Simón ha explicado que "el punto crítico para las UCI se producirá con entre 1 y 2 semanas de retraso" respecto al punto álgido de contagio. "Pero la saturación no será igual en todas partes, y somos solidarios. Va a ver una presión muy alta en algunos lugares pero este colapso no será generalizado y la extensión en el tiempo hará que lo podamos controlar", ha añadido.

Para evitar el mayor riesgo de este personal y en general de la sociedad se están llevando a cabo ensayos de tratamientos profilácticos: "Los estudios demuestran alguna eficacia, como un medicamento que se usa para otras patologías. Pero hay que tomarlo con mucho cuidado".

El doctor Simón ha vuelto a intervenir en la rueda de prensa después de ausentarse en la de este sábado, tras hacérsele la prueba del coronavirus al presentar ayer algunos síntomas, aunque dio negativo. Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado este domingo, justificando la rapidez a la hora de conocer los resultados, "no es lo que me gusta, pero entiendo que algunos grupos de profesionales puedan estar sujetos a situaciones especiales".

Otro de los colectivos que reclama más protección durante su actividad son los policías, Laurentino Ceña, director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, ha afirmado que "los agentes disponen de los medios de protección. Algunos agentes han utilizado sus medios de protección, que podrán utilizar". Igualmente ha señalado que "los guardias que presentan síntomas son retirados del servicio y trasladados a sus domicilios".

El virus registra un 6% de letalidad

Por otra parte, casi el 70 % de los pacientes hospitalizados en España en una Unidad de Cuidados Intensivos por coronavirus tiene 60 años o una edad superior, según los últimos datos actualizados del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

De los datos, que toman como referencia a un grupo de 18.959 pacientes que han notificado su edad -de entre un total de 28.752 contagiados de coronavirus-, se desprende que el dato provisional de letalidad de la enfermedad en España es del 6%, frente al 9 % de Italia, el 6% de Alemania y el 0,3% de Francia.

Igual que en lo descrito en otros países, la letalidad es mayor en las personas de más de 70 años y especialmente en los mayores de 80 años, grupo en el que se eleva al 17,9%. A pesar de ello, Fernando Simón ha explicado que el índice cambiará cuando se realicen más tests de detección de los contagios.

La desobediencia ante el aislamiento se estanca

En la misma rueda de prensa tras la reunión del comité de gestión técnica del COVID-19, los responsbles técnicos han afirmado que Policía y Guardia Civil detuvieron ayer sábado a 82 personas por desobediencia y levantaron 25.570 actas por incumplimiento de las restricciones de movilidad establecidas para controlar la propagación del coronavirus.

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha explicado que ese cuerpo levantó 23.238 actas y realizó 64 detenciones, un dato que "no es malo" porque la curva era ascendente y se ha estancado. Por su parte, el número dos de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha explicado que el instituto armado detuvo ayer sábado a 18 personas y levantó 3.400 las actas, lo que eleva a 14.785 el total desde el inicio de las restricciones impuestas en el estado de alarma.

En las fronteras con Portugal y Francia, donde se han restablecido los controles para filtrar a los vehículos con autorización para pasar, la situación está "totalmente normalizada", según la Policía. Ayer hubo 345 denegaciones de entrada y fueron controlados 3.000 vehículos, lo que supone una reducción del 42 % desde la aprobación del real decreto.