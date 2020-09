Sanitarios piden a Ayuso no colapsar aún más la Atención Primaria con test.

Los sindicatos sanitarios madrileños se han mostrado "desencantados" con los medidas anunciadas por Ejecutivo regional, han criticado la "falsa imagen de normalidad" en los centros de Atención Primaria y han pedido que "no se colapsen más" con la asunción del millón de pruebas serológicas.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este viernes durante la rueda de prensa en la que se ha anunciado la restricción de movilidad en 37 zonas básicas de salud que se realizarán un millón de test en una semana.

El secretario general de Amyts, el sindicato mayoritario entre los médicos, Julián Ezquerra, ha asegurado a Efe que espera una "coordinación" por parte de la Comunidad de Madrid para que estos test "se hagan fuera de los ámbitos de los centros de salud" porque lo que supondría sería "colapsar aún más" dichos centros y la atención primaria.

Respecto al resto de medidas, Ezquerra ha señalado que eran "las esperadas" pero ha resaltado que "llegan con retraso", a lo que ha añadido que la huelga prevista para el 28 de septiembre "sigue en pie" porque hay que reivindicar unas "mejores condiciones" para los trabajadores de la salud pública de los centros sanitarios.

Por su parte, el portavoz del sindicato de enfermeros madrileños (SATSE), Jesús García, se ha preguntado con qué personal cuenta la Comunidad de Madrid para hacer el millón de PCR porque la Atención Primaria "sigue sin refuerzos ni cubrir bajas".

Ha criticado que se esté "tratando de dar una falsa imagen de normalidad" en los centros de salud y ha señalado que no está habiendo nuevas contrataciones y plantearse qué van a hacer con los tratos COVID que acaban el 31 de diciembre. García ha criticado que el consejero haya anunciado que en octubre se alcanzarán los 1.500 rastreadores cuando "se llevan solicitando desde fase 1".

"Llegamos tarde, muy tarde", ha advertido el portavoz sindicalista de enfermeros. "Siguen siendo anuncios pero no hay ningún incremento de contrataciones ni de recursos para paliar el colapso de la Atención Primaria", han agregado desde el sindicato CSIT-UP. Desde Comisiones Obreras han indicado a Efe que la atención primaria se está haciendo "cargo del rastreo, de la realización de pruebas y, por supuesto, de otras patologías" y han apostillado que si no se hace una "inversión real y no a tres años" se producirá un colapso sanitario "sin precedentes".

Por otro lado, el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), Marciano Sánchez, ha criticado que no haya "un compromiso" con la mayor contratación de rastreadores o recursos destinados a la atención primaria. Ha señalado la necesidad del refuerzo de los centros de salud para que, además, los resultados de las PCR estén de manera inmediata y no se siga retrasando los resultados para el rastreo de los casos.