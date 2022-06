El actor Santi Millán deja en el aire si denunciará la filtración del vídeo sexual

El actor y presentador de televisión Santi Millán ha reaccionado este lunes a la difusión ayer de un vídeo en las redes sociales en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer advirtiendo de que, con esta filtración, "se ha cometido un delito". En declaraciones al diario ABC, el actor y presentador catalán ha señalado: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito". "Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar", ha añadido Millán, que no ha detallado si presentará denuncia por la vulneración de su derecho a la intimidad.

Como afirma el actor, y recoge el Código Penal, la difusión, revelación o cesión sin autorización de imágenes o grabaciones audiovisuales que menoscaben gravemente la intimidad personal de esa persona está castigada con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Con relación a este asunto, la mujer de Santi Millan, Rosa Olucha, directora de programas de televisión y formatos audiovisuales, ha publicado en las redes sociales un comunicado en el que subraya que es su marido quien "ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito" y señala que ella no es una "víctima".

Rosa Olucha defiende una relación basada en "la libertad, el respeto y la tolerancia" y asegura sentir "pereza" cuando "la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita que no se enteraba' o 'qué imbécil que se lo permitía'" para concluir: "Mierda de sociedad católica y patriarcal".