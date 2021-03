Se busca al agresor de Patricia, menor apaleada por su ex y tirada a una zanja

La policía de Málaga busca a la expareja de Patricia, una joven de 16 años a la que habría apaleado y abandonado en una zanja. Según relatan en Espejo Público, la joven estaba con sus amigas en una urbanización de la zona de El Palo cuando su agresor, de 26 años, se habría acercado para quitarle el móvil. Cuando le persigue es cuando recibe la brutal paliza. Después la dejó tirada en una zanja. Dos vértebras rotas, puñetazos, mordiscos... es lo que relata la madre de la víctima con el parte de lesiones en la mano.

Gema, madre de la menor agredida, cuenta que "mi hija salió a las cinco de la tarde de mi casa y quedó con las amigas y el agresor fue a buscarla y le qu8itó el móvil y se la llevó a la parte de la zanja para intentar matarla según los partes médicos y el de la policía. Esto es un intento de homicidio". La madre, entre lágrimas, piden que lo busquen. Hace unas semanas se encaró con el "porque vino a la urbanización a por mi hija". Pide que se entregue "que si no se va a enterar".

La madre confiesa que "la gente me comentaba la relación pero mi hija me lo negaba y decía que estaban muy bien como amigos". La madre ha denunciado porque a la exnovia también "la agresión en diciembre". La madre de la víctima asegura que "se podría quedar en un asilla de ruedas" por las lesiones en las vértebras y "tiene bocados en la nariz y en las manos", además de varios puntos en la cabeza. Todo esto sucedería "porque mi hija ya no quería estar con el porque estaba harta".