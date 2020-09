Durante las últimas horas, la protagonista de la red social Twitter no ha sido otra que una niña pequeña que ha emitido una opinión que no por graciosa es poco certera sobre el uso de la mascarilla. Al contrario. Es una obviedad, aunque muchos adultos parecen no entenderlo. Preguntada por un micrófono del canal À Punt de Valencia, la menor ha asegurado que: "Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada, es mejor eso que morirse". Tras haber sido emitido por la televisión, el vídeo no ha parado de circular en redes sociales.

Tal y como explica el diario 20 Minutos, la 'vuelta al cole' fue este lunes noticia en muchas comunidades autónomas. Entre ellas, la valenciana. Por eso, la televisión valenciana llevó a cabo visitas a varios colegios para preguntar a los alumnos qué les parecen las medidas de seguridad con las que se protegen de la pandemia.

Podemos hablar del niño que lleva como gorra una caja de Adidas? pic.twitter.com/6OZMmbNXZZ — Cristina (@borntobesmb) September 8, 2020

Por supuesto, a los reporteros les sorprendió el desparpajo de una de las niñas, que, como se cita en el primer párrafo, aseguró que, aunque la mascarilla es algo incómoda, "es mejor eso que morirse".

Sin embargo, no solo ella ha sorprendido a los internautas. Otro niño también parece querer protegerse, aunque no se sabe exactamente de qué. En su caso lleva una caja colocada en la cabeza.

Con todo, se trata de uno de los directos más surrealistas de las últimas jornadas y por ello no ha podido pasar desapercibido para la comunidad tuitera.