La segunda oleada del virus 'hunde' el turismo en las zonas con más focos.

Los rebrotes mantienen en alerta a todo el país y la segunda oleada de contagios ha venido a cambiar los planes de verano de los españoles. Las comunidades con más focos han visto una caída en la demanda hostelera por el miedo al contagio y los negocios ya sufren su segundo 'golpe' a causa del virus en lo que va del año... en plena época estival. En ciertas zonas del país las autoridades sanitarias ya piden que se limiten los movimientos a lo necesario y los locales de ocio nocturno han vuelto a ver restricciones por la cantidad de contagios asociados a estas actividades.

En Cataluña el presidente del Govern, Quim Torra, ya advirtió este miércoles que está estudiando la posibilidad de cerrar los bares y las discotecas ante el repunte de casos registrado en estos locales en las últimas semanas. "Tenemos un problema con las prevenciones de la Covid-19 en los jóvenes", señaló el presidente, que hizo hincapié en la situación de Barcelona por su complejidad. La semana pasada la Generalitat anunció medidas para la zona metropolitana de Barcelona, en el Segrià y en la Noguera y no se descartan nuevas restricciones en los próximos días ante el aluvión de positivos de las últimas semanas.

Y los hoteles de la Costa Brava han sido los primeros en notar el miedo entre la población. Desde la Asociación de Hostelería de la Costa Brava señalan que "desde el fin de semana pasado han habido cancelaciones y menos reservas para agosto y septiembre" por la inestable situación del virus en la región. La ocupación pasó de estar al 90% al 60% en cuestión de días, señalan desde la asociación. "Por ahora no hay nada cierto y estamos a espera de la evolución de los brotes". "Los sitios menos turísticos no han sufrido tanto pero los más conocidos están viendo una caída importante", añaden.

Ahora todo depende de la evolución de los focos de contagio y las reservas vendrán a última hora... o al menos eso esperan los hosteleros de la zona, que ya de por si estaban viviendo una temporada atípica marcada por la Covid-19, con estancias de menor duración.

Por otra parte, en Galicia la situación ha sido diferente porque, pese a que la comunidad presenta varios puntos de contagio, durante el estado de alarma se mantuvo como una de las comunidades con mejor situación epidemiológica y fue la primera en salir del confinamiento. Desde un restaurante en Valdoviño, en la comarca de Ferrol afirman que "la gente buscó en un primer momento escapar del virus" y buscar destinos menos poblados pero son precisamente estas localidades las "que ahora sufren los contagios". "Hace unas semanas todo estaba reservado, habrá que ver qué pasa en las próximas", añaden.

"La gente piensa que en el bar no se contagia y que en los pueblos escapan del virus", comentan las mismas fuentes. Este miércoles el epidemiólogo y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Francisco Caamaño Isorna ha considerado que existe un "problema grave" con el ocio nocturno: "Tiendo a pensar que es incompatible con la situación epidemiológica actual". En un análisis remitido por la USC, Caamaño Isorna ha manifestado que la obligatoriedad de usar mascarilla en los locales de hostelería y que se pueda retirar solo para el momento de consumir no es "nada imposible" y ha pedido un cambio en la forma de relacionarse. "Lo determinante es la actitud social", ha dicho.

Con la situación actual de "numerosos rebrotes" de Covid en Galicia es necesario mantenerse "alerta", ha señalado. "La utilización de la mascarilla en todas las situaciones, en la medida en que visibiliza la pandemia, ayuda a controlarla", ha reflexionado.

Y en Navarra, que ha acaparado la atención esta semana por el aumento de casos en Pamplona, todavía no notan estas cancelaciones. Desde una cadena hotelera comentan que no han visto bajas aún pero ya temen lo que pueda ocurrir en las próximas semanas si la situación no mejora. En la comunidad foral ya sufrieron la falta de los Sanfermines este año y otra 'oleada' del virus podría suponer graves pérdidas para el sector que apenas pisa el acelerador tras el estado de alarma y a las puertas del mes más fuerte del año.