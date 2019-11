El Chicle, declarado culpable de asesinato con alevosía y agresión sexual a Diana

José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, ha sido considerado culpable por unanimidad de un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual y un tercero de asesinato con alevosía y para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, considera por mayoría que las declaraciones del acusado contribuyen de manera relevante y no decisiva al esclarecimiento hechos. El jurado se opone por unanimidad a la concesión del indulto y suspensión de la pena por la muerte de Diana Quer, desaparecida en agosto de 2016 en A Pobra (A Coruña) y cuyo cadáver fue localizado casi 500 días después en un pozo situado en una nave abandonada de Rianxo. Acaban aquí las funciones del jurado popular formado por cinco hombres y cuatro mujeres que desde el pasado martes deliberan sobre el objeto de veredicto y que ayer tuvieron que volver a recluirse porque el primero emitido el juez Ángel Pantín lo devolvió por tener errores de forma.

En concreto, las deliberaciones comenzaron en la tarde del martes, un día más tarde de lo inicialmente fijado, una vez finalizadas las conclusiones de todas las partes. El juez entregó entonces a los jurados el objeto de veredicto sobre el que han versado sus deliberaciones, que se dio por finalizado la noche del jueves. Pero el viernes, después de ser citadas las partes a las diez de la mañana, tanto el juez como el resto encontraron errores formales, en casos materiales por confusión de fechas, posicionamientos contradictorios y una escasa motivación han llevado al magistrado Ángel Pantín, con la aquiescencia de las partes personadas en el caso Diana Quer, a devolver el veredicto del jurado popular, cuya lectura estaba prevista para ayer viernes.

Las deficiencias más importantes, han indicado fuentes judiciales, era esa fundamentación "un poco pobre", sin mayor concreción, y algunas contrariedades entre una pregunta y otra, del total de 27 cuestiones formuladas. Entre otras cuestiones, el veredicto debía analizar si durante las sesiones del juicio, un total de once, ha quedado probado que Abuín raptó en A Pobra a Diana Quer mientras regresaba a su domicilio, la llevó en su coche hasta la nave abandonada de Asados y allí la violó y la asesinó antes de esconder su cadáver en un pozo, tesis que defienden tanto la Fiscalía como la acusación particular. La versión alternativa, sobre la que debía pronunciarse el jurado en caso de considerar que la anterior no ha quedado probada, sostiene que Enrique Abuín se encontró sorpresivamente con Diana Quer mientras robaba gasóleo en la explanada donde estaban aparcados los feriantes, y que la mató involuntariamente tras agarrarla por el cuello.

En el primer caso, y si se considera probada la agresión sexual, Enrique Abuín podría ser condenado a la prisión permanente revisable, mientras que, en el otro, la defensa pide para él entre dos años y medio y siete años de cárcel por homicidio imprudente u homicidio con dolo eventual.