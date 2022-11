Sentencia para Pasapalabra: Antena 3 se ve obligada a dejar de emitir 'El Rosco'. 

La Audiencia de Barcelona ha ordenado a 'Antena 3' dejar de emitir 'El Rosco', prueba estrella de su concurso televisivo 'Pasapalabra', al entender que no es la titular de los derechos de propiedad intelectual de ese espacio. En una sentencia, que no es firme, la sección 15 de la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por la sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V, que reclamaba ser titular de los derechos sobre la prueba final del concurso, y revoca la sentencia del juez mercantil que permitió a Antena 3 seguir emitiendo 'El Rosco'.

Fuentes de Atresmedia e ITV han confirmado a Europa Press que recurrirán el auto por lo que el Tribunal Supremo deberá dirimir de nuevo sobre los derechos de este espacio. Un tribunal mercantil había dado la razón a Atresmedia e ITV pero MC&F recurrió y ahora la Audiencia de Barcelona, en una sentencia conocida este jueves, ordena a Atresmedia parar la "reproducción, distribución o comunicación pública" del juego y destruir todas las grabaciones de los programas que incluyan 'El Rosco'.

El fallo también advierte de que, si continua la emisión a partir de esta sentencia, deberá indemnizar a MC&F con 50.000 euros por daños y perjuicios. Sin embargo, como la sentencia no es firme y será recurrida al Supremo, este espacio se seguirá emitiendo y parte de la condena consiste en la obligación de publicar y difundir esta sentencia.