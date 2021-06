Las separaciones y los divorcios suben un 5,7% en el primer trimestre del año.

Las disoluciones matrimoniales subieron un 5,7% en el primer trimestre del año, sobre todo las separaciones y los divorcios consensuados, que crecieron un 9,7% en relación al mismo periodo de 2020. Son datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha hecho públicos este miércoles los datos de las demandas de disoluciones matrimoniales que se presentaron entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021.

Los incrementos registrados rompen la tendencia a la baja en la disolución de matrimonios de 2020, cuando separaciones y divorcios cayeron un 13,3%. En el primer trimestre de 2021 se presentaron 15.048 demandas de divorcio consensuado y 9.290 de divorcio no consensuado, y 723 de separaciones consensuadas y 304 no consensuada.

Estas separaciones no consensuadas descendieron un 14,4% con respecto al primer trimestre de 2020. Además, hubo 22 demandas de nulidad matrimonial, una menos que hace un año. La tasa de demandas de disolución matrimonial en España es de 5,4 por cada 100.000 habitantes: la superan Canarias (6,4), la Comunidad Valenciana (6,3), Cantabria (6), Murcia(6), Baleares (5,8) y Cataluña (5,8).

En el otro extremo, los territorios donde menos gente se divorcia o separa son Madrid (4,3), Castilla y León (4,4) y País Vasco (4,7). Las demandas de modificación de medidas matrimoniales y no matrimoniales también han experimentado importantes ascensos en el primer trimestre.

Así, las demandas de modificación de medidas consensuadas subieron un 21,4% en el primer trimestre en relación con el mismo periodo del año anterior (3.496) y las no consensuadas lo hicieron en un 7,4 (8.439). Por su parte, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas tuvieron un importante aumento interanual del 34,2% (hasta las 6.456) y las no consensuadas crecieron un 11,5% (7.006).