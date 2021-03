El SEPE alerta de una estafa a través de un correo que puede robar tus datos

Los ciberdelincuentes han vuelto a utilizar la actualidad para camuflarse y conseguir estafar a los usuarios. En esta ocasión ha tenido que ser el servicio informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que a través de sus redes sociales advierta de que "antes de abrir cualquier correo electrónico comprueba que realmente seamos nosotros y si no termina en sepe. es, no lo abras". Esto sucede cuando la web continuaba sin funcionar a primera hora de este viernes después del 'ciberataque' que sufrió el pasado martes y que se está intentando solucionar desde entonces por expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional.

‼️Recuerda ➡️ Antes de abrir cualquier correo electrónico comprueba que realmente seamos nosotros. Si no termina en @ sepe. es NO LO ABRAS pic.twitter.com/JP1vBMIbS6 — SEPE (@empleo_SEPE) March 11, 2021

Son muchas las dudas que han surgido entre los ciudadanos desde que vieron que no se podían tramitar ninguna de las operaciones que necesitaba. Es una de las razones por las que en cuanto se recibe un correo con un asunto que hace referencia al SEPE no se dude en abrirlo. Pero como en otras campañas fraudulentas en las que se suplanta la identidad de un organismo oficial, los ciberdelincuentes lo que buscarán será la urgencia y que se pinche rápidamente en un enlace que nos llevará a otro sitio web no seguro desde el que se pueden robar todos los datos personales y bancarios dejando las cuentas corrientes a cero de las víctimas

En su página web, el SEPE informa a los usuarios de que está siendo objeto de un "incidente de seguridad", durante el que se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones. "Las primeras actuaciones urgentes efectuadas se han producido con la mayor celeridad posible y con el objetivo principal de contener el incidente, aislar y, por tanto, mitigar su impacto en los sistemas del SEPE", apunta el organismo. Actualmente se está trabajando con el objetivo de restaurar los servicios prioritarios lo antes posible, entre los que se encuentra el portal del SEPE y luego, paulatinamente, el resto de servicios al ciudadano, empresas, oficinas de prestaciones y empleo.

El SEPE insiste en que, en ningún caso, esta situación afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones, pues los plazos de solicitud de las mismas se ampliarán en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones. Asimismo, no será necesario renovar la demanda de empleo, pues dicha renovación será automática o podrá realizarse una vez restablecido el servicio sin pérdida de derechos. El SEPE ha elaborado un listado con las personas que tenían cita previa asignada estos días y están siendo atendidas telefónicamente y de forma presencial en las oficinas.