Seseña vuelve a la calma: los bomberos controlan el fuego en las cuatro naves. 

Los bomberos han dado por controlado el incendio de cuatro naves industriales que se originó este martes por la tarde en el polígono de Seseña Nuevo, en el término municipal de Seseña (Toledo), por lo que los vecinos de esta localidad poco a poco van recuperando la calma. Aunque el Ayuntamiento de Seseña mantiene en fase de alerta el Plan de Emergencia Municipal (Platemun), que activó este martes, los bomberos del Consorcio Provincial de Toledo, que dirigen la extinción del incendio y que cuentan con la colaboración de los bomberos de la Comunidad de Madrid, han determinado este mediodía que el incendio está controlado, sobre todo teniendo en cuenta que no se detecta riesgo de propagación a otras naves.

Con todo, el oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Miguel Ángel Laguna, en declaraciones a Efe ha optado por no dar un plazo en el que el incendio, que ha afectado a 53.000 metros cuadrados de naves industriales dedicadas a la logística, podrá darse por extinguido, ya que el problema es "que la superficie de cubiertas ha colapsado sobre el incendio". Ello ha motivado que "hay muchos focos no visibles" y, además, no se tiene acceso con el agua de extinción, por lo que no se puede valorar un tiempo estimado para la extinción, aunque se ha comenzado a trabajar con espuma desde el exterior.

En este punto, ha incidido en que el peligro "es a nivel estructural", por lo que los bomberos deben trabajar "guardando las distancias" y desde una zona segura para que no se vean afectados por el humo, si bien ha señalado que cuentan con equipos de respiración autónomos. Si para los bomberos las dificultades son por la situación de las estructuras, la gran columna de humo que se ha generado en este incendio ha sido el motivo por el cual los 900 alumnos del Instituto de Educación Secundaria Las Salinas y los 380 estudiantes del Colegio de Educación Infantil y Primaria Fernando de Rojas, han tenido este miércoles clases telemáticas.

Sobre este aspecto, la consejera de Educación de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha apuntado la posibilidad de que la actividad online en estos dos centros educativos se podría mantener durante más jornadas si se determina que las condiciones del aire no son las adecuadas. En concreto, la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, ha explicado en declaraciones a Efe que será en una reunión de coordinación que mantengan sobre las 20.00 horas de esta tarde cuando se decidirá si este jueves estos alumnos pueden volver a las aulas.

Fernández, que ha agradecido la labor de todos los medios que están colaborando en la extinción de este incendio, ha asegurado que los vecinos "están un poco más tranquilos" que este martes, cuando "todo era más escandaloso y había otras circunstancias", como por ejemplo una gran nube de humo negro que se veía desde varios kilómetros de distancia. En estos momentos, ha precisado Fernández, los bomberos están "refrescando la zona" y ello causa que se forme "más humo", porque al que generan los materiales dañados por el incendio se suman "los vapores de agua".

Por ello, ha señalado que otro de los puntos que requiere más atención en estos momentos es la A-4 por si la columna de humo impide la visibilidad a los conductores, aunque ha subrayado que la Guardia Civil tiene una "presencia constante" en la zona y está en coordinación con el Ayuntamiento por si tuvieran que tomar alguna medida de restricción de tráfico. También el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la vuelta a las clases en los dos centros educativos indicados dependerá del humo que se produzca en las labores de extinción del incendio y las condiciones meteorológicas.

⚠️Efectivos de bomberos, sanitarios y de seguridad siguen trabajando en la extinción del incendio en #Seseña. Trabajan ahora bomberos de @cpeistoledo y de #Illescas, Voluntarios de Protección Civil #Seseña, Policía Local, Guardia Civil, y medios sanitarios en preventivo. #112clm pic.twitter.com/vhfMx7YyUJ — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) April 14, 2021

Y ha coincidido con Fernández en que esta tarde contarán con un nuevo informe sobre la situación y en función de las previsiones, tomarán las medidas de prevención que estimen oportunas. Por su parte, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar las causas que provocaron este incendio, que ha originado "cuantiosos daños materiales".

El instituto armado ha explicado que el fuego se originó en torno a las 17:50 horas de este martes en una nave donde varios operarios se encontraban realizando labores de limpieza y desmantelamiento, ya que se había visto afectada por la borrasca Filomena. Fue una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Seseña la primera en acudir al lugar, donde, al observar la rápida propagación del fuego que afectó a naves colindantes, evacuó a los cerca de 25 operarios que se encontraban trabajando, evitando así daños personales por la acción de las llamas.

Este suceso ha traído a la memoria colectiva el incendio del cementerio de neumáticos de 2016, que tardó tres semanas en darse por extinguido, y donde se calcula que se almacenaban hasta 21.000 toneladas de ruedas en un vertedero ilegal que comenzó a formarse a finales de los 90.