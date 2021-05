Moncloa moviliza al Ejército tras entrar en Ceuta hasta 5.000 migrantes a nado

La llegada de migrantes marroquíes a Ceuta no cesa. El goteo de personas desde la frontera del Tarajal no para. Durante casi toda la noche se han registrado nuevas llegadas a través del mar -tanto por la bahía norte como por el sur- y ya son más de 5.000 personas, creen que 1.000 son menores. Varias unidades del Ejército de Tierra han comenzado esta noche a colaborar en las labores de control de las calles de Ceuta al unirse al dispositivo especial puesto en marcha tras la llegada de miles de personas por los espigones fronterizos. Ya es la cifra más alta de llegada de inmigrantes por mar y tras toda la noche la cifra puede alcanzar ya las 6.000 personas (un tercio pueden ser menores) ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del país vecino, que según fuentes policiales no están haciendo "nada" para contener la salida de compatriotas hacia la localidad española. Las autoridades de Marruecos guardan silencio.

El Ejército se ha dirigido a las naves del Tarajal, donde actualmente se concentran muchos de los inmigrantes que han entrado, principalmente los menores de edad, según han informado a Efe fuentes policiales. La intención es que la presencia de los militares pueda permitir mantener la calma en estas zonas así como en otros lugares donde se está comprobando la presencia de grupos de inmigrantes marroquíes que deambulan por la ciudad. También se han activado los integrantes de la Unidad de Apoyo Logístico número 23 (ULOG-23), con la intención de habilitar literas para los inmigrantes que han entrado. Previsiblemente estas literas se ubicarán en el campo de fútbol José Benoliel, aunque este extremo aún no se ha decidido.

Bate récords

Este lunes se ha batido la cifra récord de llegada de inmigrantes a España en un solo día por vía marítima. La cifra más alta de llegada de inmigrantes por el mar se había producido el pasado mes de noviembre con la sucesiva llegada de cayucos a las Islas Canarias. Entre el sabado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2020 Canarias recibió 2.188 inmigrantes en 58 pateras o cayucos. Esta cifra significó entonces un doble récord en España: nunca había llegado tanta gente en 48 horas, ni nunca habían entrado tantos inmigrantes en un solo día: 1.461 el sabado 7.

Las cifras de este lunes superaron estos índices, y no tienen precedente ni en la crisis de los cayucos de Canarias de 2006, con casi 32.000 llegadas a las islas ese año, ni en 2018, cuando se marcó la cifra más alta de llegadas a España por mar de la historia, con 57.500, casi todas por el estrecho de Gibraltar y por el mar de Alborán. La presión migratoria ha sido constante a lo largo de toda la jornada del lunes en Ceuta y la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma ha pedido "tranquilidad" a la población. Ha añadido que se están realizando en coordinación con el Gobierno de España todas las "acciones necesarias" para "revertir la actual situación y volver cuanto antes a la normalidad".

La cumbre bilateral, aún pendiente

El nuevo pulso diplomático entre los dos países se produce cuando aún está pendiente cerrar con Marruecos la fecha para la Reunión de Alto Nivel. La cita estaba prevista para el pasado diciembre pero fue aplazada por la pandemia. Inicialmente se apuntó a su posible celebración en febrero o marzo, pero a día de hoy sigue sin haber fecha prevista. Desde el Ejecutivo se ha insistido repetidamente en que la relación y los contactos son fluidos, con conversaciones en las últimas semanas de ministros con sus pares marroquíes, y que la cumbre se celebrará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.

Por otra parte, un reciente informe advierte de que la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ha sido la guinda en un proceso en el que el reino estaba inmerso para afianzar su posición como potencia regional y en el continente y que pasa por un rearme frente a su archienemigo, Argelia. La consecuencia de todo ello es una mayor amenaza para España al otro lado del Estrecho de Gibraltar, según sostienen Guillem Colom, Guillermo Pulido y Mario Guillamó en su informe 'Marruecos, el Estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España' publicado por el Instituto de Seguridad y Cultura (ISC), advirtiendo de que en juego podría estar la integridad territorial de nuestro país.