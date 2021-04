Simón no descarta dar la segunda dosis de AstraZeneca a determinados grupos. 

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que la vacuna de AstraZeneca está teniendo un "resultado muy bueno" en el control de la epidemia y "no se ha descartado todavía del todo" dar la segunda dosis a los menores de 60 años ya vacunados. No obstante, "habrá grupos de edad, no todos, para los que sí que es posible que la segunda dosis sea AstraZeneca o incluso que se decida aplicar otra diferente", pero esto es objeto de estudio en discusiones técnicas.

El epidemiólogo ha mostrado su "orgullo" porque España pueda aportar información "al mundo entero" sobre este asunto gracias al primer ensayo clínico que analizará en 600 personas la posibilidad de administrar una segunda dosis de la vacuna de Pfizer a quienes ya han recibido una primera de AstraZeneca, y que ha puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III.

Pese a que el ensayo se centra en esta combinación, Simón ha señalado que "no se ha descartado todavía del todo" si a los ya vacunados con AstraZeneca se les va a inyectar la segunda dosis de la misma marca. "AstraZeneca está teniendo un resultado muy bueno en el control de la epidemia y está generando efectos mínimos", ha destacado el director del CCAES. La Comisión de Salud Pública estudia además la posibilidad de aumentar el intervalo de separación de las segundas dosis de las vacunas contra el coronavirus para los menores de 79 años con el fin de inocular el suero cuanto antes al mayor número de personas vulnerables.

En concreto, el documento conocido hoy propone continuar con la separación de segundas dosis de Pfizer y Moderna tal como se recoge en la estrategia actual (21 días y 28 días, respectivamente) pero aumentar el intervalo en los menores de 79 años entre seis u ocho semanas. Sin embargo, Simón ha considerado que "no es bueno que se discuta de borradores porque vamos a mediatizar la discusión de los técnicos"; como cualquier documento de trabajo, el publicado hoy es un borrador en el que "se exponen opiniones" para recabar las de los demás, ya sea para apoyarlas como para rechazarlas.

Entiende que las necesidades de información durante la pandemia sean "muy grandes", pero considera que "adelantar los acontecimientos demasiado" puede ser "un error". Respecto a cuándo podría España empezar a administrar la monodosis de Janssen, sobre la que mañana se pronunciará la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha señalado que dependerá de lo que determine ese organismo.

Tras su paralización en Estados Unidos, este país retomará su administración el viernes si recibe el aval de la FDA, la agencia estadounidense, pero en "Europa en general y España en concreto no nos debemos a los criterios de Estados Unidos, nos debemos a la EMA".