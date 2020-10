El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido en el programa 'Planeta Calleja' que las medidas que ha aprobado el Gobierno para frenar la transmisión del coronavirus han salvado "muchas vidas", si bien "otros muchos han muerto". "Las decisiones que se tomaron fueron las que había que tomar [...] Todo lo hemos hecho sabiendo que íbamos a salvar vidas. Mucha gente no ha muerto por lo que hemos hecho, aunque otros muchos sí se han muerto. Y cada uno de ellos pesa", ha dicho al presentador Jesús Calleja en el programa que se emitirá este viernes en Telecinco y que fue rodado hace unas semanas en Mallorca.

En el mismo, Simón ha comentado los problemas que tuvieron al comienzo de la pandemia para entender "cómo funcionaba la enfermedad" que provoca el coronavirus, el Covid-19, asegurando que desde el 16 de enero comenzaron a trabajar hasta 16 horas diarias, redoblando los esfuerzos a finales del mes de febrero. No obstante, ha admitido que no fue hasta el 9 o 10 de marzo cuando los datos epidemiológicos dieron un salto "cualitativo y cuantitativo". Por ello, ha defendido la decisión de confinar al país, ya que "no hubo más opción". "Hubo dudas y miedo a tomar decisiones que se sabía que iban a tener un impacto económico y social enorme", ha dicho, para insistir en que se actuó de manera correcta.

Asimismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha destacado la importancia de cambiar la forma de hacer las cosas. "No es cuestión de sacar más y más cada día, tenemos que darnos cuenta de que no somos los dueños del mundo. Creo que todo esto va a dejar un poso en la gente, más grande o más pequeño, pero va a ser el inicio de un cambio", ha recalcado.

Preguntado por los negacionistas, Simón ha avisado de que son "peligrosos" para la vida de las personas, porque negar lo que es "evidente" y que está demostrado científicamente es algo que "está muy cerca de mentir". "A mí eso me molesta", ha aseverado.

Finalmente, y respecto a la futura vacuna contra el Covid-19, Simón ha recordado que las vacunas salvan "millones de días" y ha asegurado que no se va a poner en el mercado "ninguna vacuna" que pueda suponer "un riesgo" para la salud. "Cuando llegue la vacuna, tenemos que vacunarnos", ha sentenciado.