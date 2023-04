El PNV y ERC muestran reticencias a la nueva Ley de Vivienda del Gobierno

ERC y PNV han cargado este martes contra la ley de vivienda y, en concreto, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ERC, ha acusado a Sánchez de convertir el problema de la vivienda en una subasta y "soltar cada vez que comparece" una nueva cifra de pisos de alquiler público ante la proximidad del 28M. Mientras tanto, PNV ha avisado de que el proyecto "pasa por encima del Estatuto de Gernika".

La senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha ofrecido negociar con su grupo "hasta el último minuto previo a la aprobación", prevista para este jueves. Beltrán de Heredia ha hecho esta invitación a Sánchez en su comparecencia en el Senado, tras preguntarle si ya ha "cerrado las puertas" a una negociación con el PNV. La senadora vasca ha señalado que al Gobierno "no le importa respetar el marco de competencias", como "tampoco a algunos grupos que se definen como soberanistas", en referencia a otros socios parlamentarios, y ha recordado que Euskadi ya tiene su propia ley de vivienda, "que en muchos aspectos es más progresista" que el proyecto que se votará en el Congreso el jueves.

Por su parte, la senadora republicana Mirella Cortès ha respondido al anuncio de Sánchez sobre la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible en terrenos del Ministerio de Defensa a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y ha señalado que "se mueve más por emergencia electoral que por emergencia social". Cortès ha pedido explicaciones al presidente sobre todo por los 50.000 pisos acordados por la Sareb, que se suman a los 43.000 de nueva construcción que se financiarán con créditos del ICO anunciados hace unos días y a los 20.000 que ha comprometido este martes.

Cortès quiere saber cuándo y cómo se va a efectuar este traspaso de vivienda procedente de la Sareb, recordando al presidente que estas 50.000 casas "ya fueron pagadas y rescatadas" con 60.000 millones de euros públicos y ahora Sánchez "pretende que las comunidades y los ayuntamientos vuelvan a pagarlo". La senadora ha aprovechado su intervención para lamentar que el presidente solo acuda al Senado buscando únicamente la confrontación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que "le tiemblen las piernas" con la presión de la derecha, citando la reforma de la Ley del Solo Sí Es Sí.

Por otro lado, Beltrán también ha acusado a Sánchez de no estar cumpliendo con el cronograma de transferencia de competencias de esta legislatura, porque las once efectuadas suponen "un saldo negativo" respecto a las que se fijaron. La senadora del PNV ha pedido a Sánchez "más contundencia" al exigir a Francia las conexiones energéticas y eléctricas. Y le ha pedido que en su presidencia de turno de la Unión Europea del próximo semestre dé un impulso a la macrorregión atlántica y "no pierda esa oportunidad".