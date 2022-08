Sonorama: la lluvia de millones que deja la música española en Aranda de Duero

Ya está todo listo en Aranda de Duero para recibir a las más de 30.000 personas que vuelven al festival Sonorama Ribera tras dos años de ausencia por la pandemia. El retorno a la considerada por los más puristas como la catedral de la música en castellano aspira a batir todos los récords del evento, en una ciudad engalanada y dedicada a la celebración del 25º aniversario de un festival referente en la industria musical.

No en vano, la inyección turística que supone Sonorama supone una revolución turística para una ciudad que durante seis días ve duplicada su población (33.084 habitantes en 2021). Un estudio elaborado por Kantar Media para la organización del festival cifra en 12 millones de euros el impacto económico que éste deja en Aranda de Duero y su entorno. Decenas de periodistas acreditados aumentan el impacto de un evento que en unos días deja en Aranda una cifra el equivalente al 30% del presupuesto de su ayuntamiento para todo el año, que en 2022 ascendió a 37 millones.

Las oportunidades de negocio en Aranda de Duero se multiplican durante estos días. Comercios y supermercados hacen su agosto suministrando todo lo que los visitantes no tienen, especialmente aquellos que se alojan en el camping del festival; bares y restaurantes cuelgan el cartel de aforo completo y las calles se llenan de visitantes disfrutando de un buen Ribera del Duero. Los alojamientos, por su parte, llevan meses agotados y lo único que queda disponible en los portales web, a día de hoy, asciende a unos 280 euros la noche por un apartamento o hasta 430 euros en una suite doble.

La organización del evento confirma a La Información que para la presente edición hay más de 30.000 abonos vendidos-incluidos los que no se vendieron de la edición no celebrada en 2020-, que con unos precios de entre 55 y 125 euros, permite al holding musical Planeta Sonoro contar con un presupuesto que supera los 4,5 millones de euros. Sonorama presume de romper la regla no escrita de destinar el 75% del total al pago de cachés de artistas, ya que su apuesta pasa por cuidar la producción. Al mismo tiempo, su reconocimiento hace que muchos grupos estén interesados en actuar, facilitando la negociación de sus cachés.

Parte de culpa de su éxito lo tiene la programación horaria, que ofrece 17 horas de música desde las 12 del mediodía hasta las cinco de la madrugada en los cinco escenarios que el festival pone en su recinto, además de otros cuatro puntos a lo largo de la ciudad, expandiendo su valor fuera del casco histórico. El cartel de la edición 2022 cuenta con más de 150 artistas, con la presencia de emergentes como Claudia Halley o Sienna compartiendo presencia con estrellas como C Tangana, Amaia o IZAL, cuyas giras mueven miles de euros. Del mismo también forman parte grupos consagrados como Los Secretos o La Frontera, dulcificado con dos artistas sorpresa.

Para garantizar su correcta celebración, Sonorama requiere de la contratación de más de 1.300 personas, la mayoría vecinos de la ciudad o residentes en la provincia. Para esta ocasión, un total de 900 personas han sido contratadas directamente por el festival, y otras 400 trabajan en él de forma indirecta, dedicados al montaje, seguridad, barras o iluminación. El holding Planeta Sonoro, en el que se integra Sonorama Producciones SL, la organizadora del festival, supera de manera habitual los 500 trabajadores durante cada verano, con perfiles variados dedicados a la producción, comunicación, gestión o técnicos que también participan en el resto de festivales que organizan por todo el territorio nacional.

compromiso social Sonorama venderá platos de jamón ibérico a beneficio de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, y ofrece abonos más baratos a las asociaciones locales.

Los dos años de inactividad por la pandemia supusieron unas pérdidas superiores a los 500.000 euros, que trataron de paliar mediante la búsqueda de fórmulas que hicieran compatible su negocio con las restricciones sanitarias. "Durante la pandemia hemos realizado cientos de conciertos para que nuestro equipo y sus familias salieran adelante, y lo conseguimos también gracias a que unas 8.000 personas no devolvieron su entrada comprada en 2020, sin ellas hubiera sido muy difícil", afirma Javier Ajenjo, director del Sonorama. La celebración de una versión reducida del festival en 2021, con 5.000 asistentes sentados en sus asientos durante los tres días de conciertos, generaron un impacto próximo a los 4 millones de euros.

La elevada inflación también supone un importante reto para la organización del evento, que ha visto cómo la falta de personal y materiales para montar de escenarios y carpas han incrementado el coste de la producción, generando serios problemas a muchos eventos por todo el país, llegando incluso a tener que ser cancelados. "Hay muchos aspectos que tienen que ver con el trato que se le da al personal. Si cuidas a los camareros y les pagas bien, tendrás camareros. Nosotros los tenemos", asegura Ajenjo.

En esta ocasión, el gran problema ha sido la falta de hielo. "Hace menos de quince días, la empresa que nos lo suministraba desde hace 15 años, nos dijo que echaba el cierre el 1 de agosto", cuenta Sito Cuéllar, presidente de la asociación cultural Art de Troya, fundadora del festival. Pero no hay de qué alarmarse: habrá hielo suficiente en Aranda como para que no pare la fiesta.