El misterio de la bola, los langostinos y un Gordo madrugador: así fue el 22-D

Mientras Matías Prats recordaba en Antena 3 la hora del Gordo de la Lotería de Navidad más madrugador el de 2019 quiso ser el primero. Y casi lo consigue. Diez minutos después de que los niños de San Ildefonso emprezarán a cantar aparecía el 26590 agraciado con los 400.000 euros. El primer premio era ajeno a las teorías de la conspiración que en la redes sociales se desataba por el misterio de la bola y la mano de un operario de Loterías y llamaba la atención del variopinto público del Teatro Real en el que este año han llegado como novedad los Rodolfos, un grupo de jóvenes langostinos de Madrid que han acaparado todos los focos desde primera hora de la mañana. Junto a Manoli, el árbol de Navidad que llevaba dos días durmiendo en la puerta para ser la primera en entrar, han aguantado las más de dos horas que ha durado un sorteo que pasará también a la historia por el exitazo de la terminación número 0 o las lágrimas de Nerea.

Poco después de que los crustáceos lograran ocupar una butaca, Noura Akrouh y Elisabeth del Carmen Roque anunciaban el número mágico: el 26.590. Pese a que ha pillado a algunos de los agraciados con este deseado premio con más ganas de café que de cava, este 'Gordo' no ha conseguido adelantar al del año 2004, que apareció a las 9.16 horas. En 2018, el esperado premio fue cantado a las 12.35 horas.

Eran las 9.19 y el Sorteo llevaba apenas ocho minutos en marcha."Al principio no me lo creía porque había visto la línea y pensaba que eran 60.000 euros, uno pequeño", ha relatado Elisabeth a tras repartir el Gordo por varios lugares de España; en ese momento se ha emocionado y le han "temblado las piernas", una sensación que también ha experimentado Noura pese a sus esfuerzos. No es la primera vez que reparten suerte, ya que el año pasado cantaron un tercer premio; pero éste tenían el "presentimiento" de que iba a ser el Gordo y de que iba a salir "en la primera bola".

Badya, madre de Noura, "una niña muy tranquila, muy responsable, muy estudiosa" a la que además de participar en el Sorteo le gusta "hacer deporte, la natación, pintar, y, sobre todo leer", ha mostrado la alegría por que su hija haya sido la portavoz del número más esperado del Sorteo de Navidad. "Estoy emocionada y contenta, me ha gustado mucho que haya sacado el Gordo, lo estábamos esperando", ha celebrado. Tampoco ha sido el estreno de Nerea Pareja, la "niña de los premios", en la tarea de repartir millones: el año pasado emocionó al Teatro Real al ser la voz de dos quintos y un segundo premio en apenas unos minutos, y este ha querido seguir rociando buena fortuna cantando de nuevo el segundo y un cuarto.

La pequeña, que conmovió el año pasado a toda España con sus lágrimas al cantar un quinto premio, al que siguieron en muy pocos minutos otro quinto y el segundo y que estuvo detrás del Gordo de 2016, ha conseguido además despertar al auditorio, al que el Segundo Premio ha pillado un poco desprevenido. Unos gritos se han impuesto a los del resto, los de su madre María Jesús: "Qué bonito, otro año más, es impresionante estar aquí repartiendo suerte", ha aplaudido desde un rincón de la segunda fila.

Poco se escuchaba hablar entre el público de la gran polémica del día: la imagen de un operario introduciendo algo con la mano en uno de los bombos que ha destacado la ira en las redes sociales. Controversia a la que Loterías ha respondido con una nota en la que explica que una de las circunstancias prevista en el proceso de introducción de las bolas en los bombos es que "alguna pueda rebotar hacia el exterior", caso en el que "el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo".

Tampoco se ha dado cuenta uno de los clásicos del Sorteo, el hombre que va vestido "de España", y que en declaraciones a Efe ha restado importancia al suceso y cree que simplemente "la bola se ha atascado y por eso la han tenido que volver a meter". Ni Manoli, que a sus 82 años esperaba que este año sí le tocara alguno de los 58 números que jugaba. Pero se ha tenido que conformar con llevarse a casa una pedrea de 120 euros y dos reintegros.