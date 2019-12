Los antecedentes policiales del principal sospechoso de la desaparición de Marta

Colombiano, 37 años , con antecedendes policiales y con un historial carcelario en Italia por narcotráfico. Moreno , no muy alto, con gafas negras y barba incipiente. Este es, a grandes rasgos, el perfil de Jorge P.J., principal sospechoso de la desaparición de la joven Marta Calvo y que este mismo miércoles se ha entregado a la Guardioa Civil en la localidad valenciana de Carcaixent, donde hoy se ha conocido de la desaparición de otra joven desde hace tres semanas. Es un municipio de la comarca de la Ribera Alta que se encuentra a una decena de kilómetros de Manuel, donde se busca a la joven Marta Calvo, de 25 años, y de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre cuando quedó por internet con un hombre y comunicó a su madre por Whatsapp su ubicación.

Desde ese momentos efectivos de la Guardia Civil, apoyados desde el martes por la UME (Unidad Militar de Emergencias) buscan cualquier pista que de con el paradero de la joven por Manuel y han realizado registros en otros puntos donde el principal sospechoso ha residido, como en otra vivienda de l'Ollería. La propietaria de ese piso le tachó como alguien detallista, que no daba ningún problema, que en algún momento habría desayunado junto a sus hijas un Cola Cao y que cada mes pagaba el alquiler sin complicaciones. Ella fue la que alertó a los agentes de que en esa vivienda seguía estando su ordenador portátil y unos móviles. Hoy se cumplen 28 días sin Marta y ha sido el día en el que este joven, con posibles antecedentes policiales también en España, ha decidido presentarse en un cuartel.

Lo primero que se conoció del principal sospechoso de la desaparición de la joven fue que estuvo encarcelado en Italia por un caso de narcotráfico. En España no llegó a estar en prisión, pero según desvela Espejo Público en el año 2004 en Badajoz se le relacionó con un asunto de estupefacientes. Reincide en 2009 en la misma zona y es ya en 2016, en Navarra, cuando vuelve a encontrarse con la justicia en otro tema relacionado con el tráfico de drogas. Hace seis meses, en Paterna, fue detenido por conducción temeraria y resistencia a un agente. El hombre ahora más buscado por la desaparición de Marta Calvo circulaba a gran velocidad hasta que fue detenido.

Hoy ha entrado en un cuartel de la Guardia Civil después de convertirse en uno de los hombres más buscados de los últimos días. Allí ha sido detenido para ser interrogado y puesto a disposición judicial en las próximas horas. El delegado del gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha asegurado que la Guardia Civil considera que el detenido por la desaparición de Marta Calvo es también autor de una agresión "que posiblemente le hizo perder la vida".

La hipótesis que siempre se ha barajado es que sufrió una agresión violenta que posiblemente le hizo perder la vida. Eso se contrastará a lo largo de la mañana con el detenido, con conocimiento de la autoridad judicial que investiga el caso", ha explicado Fulgencio. En su intervención, ha insistido en la posibilidad de que el detenido "sea el causante de la desaparición y también de una agresión física y, en consecuencia, de la muerte violenta" de la joven.

El detenido, según el delegado del Gobierno, no llegó a salir de España y su captura ha sido posible gracias a "la presión policial", ha subrayado Fulgencio, quien no ha dado más detalles sobre el operativo. Preguntado por la desaparición de otra joven en la localidad valenciana de Carcaixent, a una decena de kilómetros de Manuel, y su posible relación con este caso, Fulgencio prácticamente ha descartado la conexión. "La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo", ha agregado.