El 'Spider-Man de Benidorm', desnudo en una grúa a 180 metros de altura

Ha convertido su existencia en una sucesión de 'locuras' en las que pone su vida en riesgo, y parece dispuesto a no detenerse pese a las multas que atesora. El conocido como 'Spider-Man de Benidorm' ha vuelto a hacer de las suyas al colgarse sin protección de una grúa a 180 metros de altura... y tal y como Dios lo trajo al mundo.

Adam Lockwood, británico, no es uno más de los residentes de la ciudad alicantina. Conocido como "The Little Nuisance" en Instagram, ha logrado su fama trepando como el citado superhéroe trepando edificios y en general monumentos en altura en la capital costera.

Su última 'hazaña' ha sido colgarse desnudo de una grúa a 180 metros de altura, inmortalizando su imprudencia en su perfil de la red social de fotografía. El escenario escogido por Adam ha sido el edificio 'In Tempo'.

En los vídeos que ha subido a la red puede apreciarse el riesgo que asume en cada una de sus aventuras, que difícilmente pueden calificarse de deportivas.