Intento no meterme en fregaos.

Pero ahora no me puedo callar: Spiriman, vete a la mismísima mierda.

A ver si de una puta vez te enteras, como sanitario que eres, que el que muere a causa de un cáncer no es porque no haya querido/sabido luchar.

Imbécil de los cojones. pic.twitter.com/Ls3dnm14R5