La confesión de la madre que ahogó a su hija: "No podía yo sola sin su padre"

El pasado lunes, una mujer de 49 años de Girona era detenida tras haber ahogado a su hija de diez años en la bañera de su vivienda. Acto seguido, llamó a los servicios de emergencia, quienes trataron de reanimar a la pequeña que seguía con vida. Más tarde, moriría en el Hospital Josep Trueta de Girona.

Cuando todo ocurrió, la madre confesó su crimen a Albert Soler, periodista de Diari de Girona, quien ha publicado un extracto de la conversación junto al artículo donde cuenta el suceso.

"Hola Albert, He matado a mi hija". Estas fueron las primeras palabras de María Ángeles a las 14:18 horas, mientras el periodista se encontraba en su casa. Soler relata como en un primer momento no se creyó el crimen. Pero, dice, "cuando a continuación, me explicó de qué manera lo había hecho, me empecé a preocupar, porque sé que la mujer ha tenido problemas psiquiátricos".

"Ahora aviso a un vecino que es Policía"

Tal y como explica Albert Soler, María Ángeles primero dio pastillas para dormir a su hija, después la ahogó en la bañera de su casa en Ferran Puig. "De aquí a un rato aviso a un vecino que es policía".

Pero, ¿por qué lo hizo? "No podía yo sola, sin su padre", confesó la mujer a Soler.

Fuentes conocedoras del caso indicaron a Europa Press que la madre y la hija convivían en la vivienda y que la mujer hacía pocos meses que se había separado de su marido, además de que no constaban denuncias previas por incidentes en la familia.