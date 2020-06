Abuelo, madre e hija mueren en una piscina al intentar salvar a la pequeña

Tragedia en EEUU. Una menor de ocho años, su madre y su abuelo han muerto ahogados en una piscina. Los dos adultos trataron de salvar a la niña, que se precipitó al agua. Ninguno de los tres miembros de esta familia de Nueva Jersey sabía nadar, según ha recogido el informe policial. El incidente se produjo este lunes en la piscina recientemente arreglada e instalada sobre la superficie del patio trasero de la vivienda, en East Brunswick. Según el relato de los vecinos, la niña, identificada como Sacchi Patel, se tiró a la parte más profunda de la piscina, donde cubre entre 1,8 y 2,1 metro

Una tía de la niña observó que la pequeña pedía ayuda desde el agua y el abuelo, de 62 años, se tiró a la piscina para intentar salvarla, pero se ahogó al no saber nadar. Fue entonces cuando la madre de la niña, Nisha Patel, de 33 años, se metió de un salto a la piscina. Pero Nisha tampoco sabía nadar y luchó para salvar tanto a su hija como a su suegro antes de ahogarse, según indicaron las fuentes policiales citadas por el diario 'New York Post'.

No estaban solos. La tía presenció la terrible escena, llegó a agarrar a la niña del agua pero no lo suficientemente pronto como para salvarle la vida, informó 'NBC New York'.

Los tres vivían en la casa de Clearview Road, que la familia había comprado en abril por unos 400.000 euros. Un vecino que habia conversado con el abuelo antes de suceso ha explicado a la NBC que la familia había arreglado recientemente la piscina, y que el lunes fue probablemente la primera vez que la usaban.