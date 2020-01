Los planes de los duques de Sussex para sobrevivir cuando se produzca el 'Megxit'

Todo Reino Unido -y medio mundo- está pendiente de la salida del príncipe Harry y de Meghan Markle de la familia real británica. Mientras algunos piensan que, ahora que el proceso ya ha comenzado, solo hace falta definir algunas cuestiones, otros aseguran que no será tan sencillo y que el camino será largo y pedregoso para los duques de Sussex.

Mientras Meghan ya está en Canadá, donde seguramente la pareja establecerá su residencia definitiva, medios británicos aseguran que la reina Isabel II hará "una oferta que no puede rechazar" para que Harry continúe con sus labores como miembro de la realeza británica.

Pero el matrimonio lo tiene claro: quiere que la Reina permita que conserven su título como duques de Sussex aunque puedan obtener independencia financiera. Lo cierto es que Isabel II se siente "tremendamente decepcionada" con la decisión que ha tomado su nieto y cree que "ha hecho mucho por él siempre" para que ahora se comporte "como un adolescente malcriado", según declaró una fuente cercana a la Reina a 'Vanity Fair'.

Todo apunta a que la Reina es la única que puede convencer a su nieto de que no continúe con esta 'locura', ahora que Harry ha decidido centrarse en su familia y quiere dejar de depender económicamente de la Corona para ganarse su sustento. De hecho, durante el estreno de 'El rey León' habló con Bob Iger, director ejecutivo de Disney, para dejarle caer que su mujer "estaba muy interesa en volver a trabajar en la industria del cine".

Aquel encuentro fue lo que dinamitó el futuro proyecto de su esposa. Hace unos días, 'The Times' revelaba que ya ha firmado un contrato con la multinacional para grabar su voz en off en un trabajo por el cual Disney realizará una donación a beneficio de la organización Elephans Without Borders (Elefantes sin fronteras).

Parece por tanto que el sueño de Meghan es volver a la gran pantalla y estar alejada de todo lo que se relacione con la familia real. Hace unos días medios británicos publicaban que la esposa de Harry culpa al príncipe de Guillermo de toda esta situación, además de asegurar que "para ella esta vida no estaba funcionando" en estos 20 meses que llevan casados.

Harry y Meghan iniciaron su camino en solitario registrando su propia web, consagrado hasta ahora a la triple misión de "apoyar a la comunidad, servir a la monarquía y reforzar la Commonwealth". Aunque la idea es que se vincule a sus trabajos altruistas, la verdadera finalidad es la creación de una imagen de marca que les ayude a ser económicamente independientes.

Pero el dinero no será un problema. El negocio que han montado les reportaría muchos beneficios, ya tienen registrados más de cien artículos de 'merchandising' y Harry cuenta con la herencia que recibió de su madre y de su bisabuela (se estima en unos 30 millones de euros).

A todo ello pueden sumarse todas las contrataciones que obtengan para eventos, discursos o apariciones en público. Seguramente ellos se han preguntado si debían continuar bajo las obligaciones de una institución cuando pueden llevar la vida que deseen. Lo malo es que, por ahora, que sus anhelos se cumplan o no, no depende de ellos.