La superficie agraria afectada por la lava podría llegar a rondar las 400 hectáreas.

Un mapa de proyección que ha sido confeccionado por la organización agraria COAG Canarias estima que la superficie agraria útil que se vería arrasada por la lava del volcán Cumbre Vieja será de aproximadamente 400 hectáreas, de las que casi 300 pertenecerían a plataneras. Según datos facilitados a Efe, la segunda superficie más afectada directamente por el magma será dedicada a viñedo, con cerca de 60 hectáreas, mientras que el área de aguacate arrasada será de unas 21 hectáreas.

También habrá terrenos pequeños afectados cultivados de barbecho, subtropicales, papa, papaya, pastos o cítricos. La proyección estima además que la lava arrase, en su camino hacia el mar, unas 230 hectáreas de superficie agrícola no utilizada. Además, la afectación indirecta, es decir, en explotaciones no arrasadas por la lava pero a las que no se puede acceder por el corte de carreteras e infraestructuras, podría ser el triple.

La superficie total afectada por las coladas de lava que fluyen desde el domingo desde el nuevo volcán de La Palma ha crecido un 50% en las últimas doce horas y asciende ya a 153 hectáreas, según el cálculo que realiza el Instituto Volcanológico de Canarias a partir de las imágenes de satélite del programa Copernicus. El último mapa facilitado muestra la situación a las 8.14 horas de ayer, 21 de septiembre. Si se compara con el anterior, de las 19.50 del día 20, se observa que el área afectada se ha incrementado de 103 a 153 hectáreas.

El comité director del Plan Especial de Protección frente a Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) cifró anoche en 185 los inmuebles dañados o destruidos por las coladas, de los que 65 eran viviendas. Hasta el momento, 5.700 personas han sido evacuadas de las áreas más cercanas a la erupción, que comenzó el domingo a las 15.13 horas en la zona conocida como Cabeza de Vaca, en El Paso, así como de los terrenos expuestos al descenso de las coladas ladera abajo.