Telepizza ordena retirar su publicidad de Gran Hermano: otro anunciante que se va

Telepizza es el último anunciante que ha decidido dejar Gran Hermano. Según ha publicado en su cuenta de Twitter el grupo ha ordenado retirar la publicidad durante la emisión del reality de Telecinco. "Rechazamos tajantemente cualquier tipo de agresión sexual o manifestación de violencia de género", continúan. La presunta violación de José María López a Carlota Prado ha provocado la fuga de varias marcas.

Desde Telepizza España hemos ordenado la retirada de publicidad durante la emisión del programa Gran Hermano. Rechazamos tajantemente cualquier tipo de agresión sexual o manifestación de violencia de género, por lo que damos por finalizada nuestra colaboración con este programa — Grupo Telepizza (@telepizza) November 27, 2019

La marcha de Telepizza sigue a Fi Network, que fue la primera compañía en anunciar el final de su contrato con 'Gran Hermano'. Y lo hizo el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. A esta compañía se le han sumado ya Nestlé, Postres Reina, El Carretilla y ahora Telepizza.

Esta misma tarde 'Gran Hermano', a través de su productora, Zeppelin, ha "lamentado" y "reconoce" que fue un "error" mostrar a Carlota el vídeo de su presunta violación. Según ha informado a través de un comunicado, se revisarán los protocolos en el programa para abordar "posibles situaciones de vulneración de derechos" como el sucedido con esta concursante, quien tras una fiesta en la casa de Guadalix de la Sierra, "en la que se bebió alcohol", fue presuntamente víctima de una "relación sexual no consentida".

"En estos momentos 'Gran Hermano' estudia reforzar la privacidad del confesionario en situaciones excepcionales, instaurar la política de cero alcohol y reforzar la atención a los concursantes durante y una vez que hayan abandonado la casa", han informado.

Según relata Zepelin en cuanto al caso de Carlota Prado, en "esas primeras horas y después de detectar que la concursante podía haber tenido relaciones sexuales no consentidas", activó los protocolos establecidos, "presentó de forma inmediata la denuncia, expulsó a José María del concurso" y trasladó a Carlota a un hotel donde, "acompañada de psicólogos independientes y familiares, permaneció porque decidió volver al concurso, que sólo ocurrió una vez obtuvo el alta".

El equipo de 'Gran Hermano', según continúan explicando, decidió que además de los procedimientos habituales, "debía presentar una denuncia que permitiera abrir una investigación para esclarecer los hechos". Y así lo hizo el pasado 6 de noviembre de 2017 el productor ejecutivo del espacio que se emite en Telecinco en las dependencias del instituto armado en Colmenar Viejo (Madrid). "Desde ese momento 'Gran Hermano' ha colaborado siempre con las autoridades aportando todas las pruebas necesarias para la investigación, debidamente encriptadas y custodiadas", han puntualizado.

A pesar de eso, y de otras medidas que se tomaron para intentar salvaguardar la privacidad de los dos concursantes, añade el comunicado, 'Gran Hermano' reconoce que la forma de comunicar los hechos a Carlota en el confesionario no fue la correcta, en un caso en el que no existían antecedentes en toda la historia del concurso en España", han matizado. "En cualquiera de los casos, y en lo que se refiere a Carlota, 'Gran Hermano' insiste en condenar y en denunciar relaciones sexuales no consentidas y por tanto establecerá nuevos límites y medidas en su objetivo de tolerancia cero ante estas situaciones", concluye la nota.

Por su parte, Mediaset España, al que pertenece Telecinco, "lamenta profundamente la confusión" por lo que considera una "campaña denigratoria" contra "Gran Hermano" sobre hechos ocurridos dos años atrás. "Acciones de desprestigio" que, afirman, "están siendo avivadas de manera desleal" desde algunos medios de comunicación, que han revelado que varios anunciantes se han retirado por estos hechos.

"Mediaset España se compromete a trabajar responsablemente para superar esta situación a la mayor brevedad posible, protegiendo uno de los programas preferidos por la audiencia española", expresan desde este grupo de comunicación que está "atento" a los resultados de la investigación y "al esclarecimiento total de los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas". "Desde nuestro firme y demostrado compromiso en contra de todo tipo de abusos, es preciso recordar que el caso se encuentra en manos de la justicia, en un proceso del que Mediaset España no forma parte ni ha sido llamada a declarar", han aclarado.