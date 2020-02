El hijo de Tamara Gorro ingresa en el hospital: "Tengo la mente aturdida"

La influencer Tamara Gorro está viviendo uno de sus momentos más duros después de que su hijo menor, Antonio, haya sido ingresado en el hospital. Ha sido ella misma quien se lo ha comunicado a sus seguidores través de sus redes sociales: "Ayer tuvimos que venir corriendo porque me llamaron a las ocho de la tarde diciéndome que mi hijo estaba hospitalizado".

Y es que en el momento del ingreso, la madre del pequeño se encontraba en Gijón, ciudad donde su marido había sido operado de una lesión. De ahí que su traslado exprés a Valencia, donde la esperaba el resto de su familia, se hiciese más duro todavía. "Tengo la mente bastante aturdida", ha explicado a primera hora de la mañana desde la puerta del hospital.

En cuanto a cuál ha sido el motivo que ha provocado esta situación, la Gorro ha sido clara: "Como comprenderéis, no quiero decir diagnóstico ni nada hasta que no pueda hablar con los doctores, porque llegué tarde anoche". Adelantándose a las críticas que puedan surgir por compartir esta noticia tan personal, Tamara ha decidido aclararlo. "¿Por qué hago esto? Pues mi sencillo. Había compañeros de prensa que estaban esperando la salida de Ezequiel y no me parecía necesario que os tengáis que enterar por nadie cuando yo soy una tía que me caracterizo por decir las cosas directamente", ha zanjado.

La presentadora ha terminado dirigiéndose a su 'familia virtual', que están apoyándola en este complicado bache, con unas palabras de optimismo: "Voy a despejar estas piedras en el camino, que se siguen sumando, porque todas las piedras vienen de golpe". En estos stories, la madre de Shaila y Antonio también ha querido dar una explicación a Gijón. "Te he conocido de una manera que no es la mejor. Pero lo que más me duele es irme de la manera que lo hago y corriendo. Todo tu entorno ha hecho que me sienta especial, y mereces unas palabras con profundidad", ha escrito junto a un "hasta pronto" y un "gracias" en mayúsculas.