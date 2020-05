Duque cuestiona los test masivos: "No es una opción válida, ni aquí ni en otro país"

¿Pruebas para todos los ciudadanos? El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que no se pueden hacer test masivos a la población, como pide la oposición para poder iniciar la desescalada en España. "Hoy por hoy, hacer test masivos a todo el mundo para ver si son portadores de la enfermedad en ese momento, no es una opción válida ni aquí ni en otro país", ha advertido Duque. El socialista ha afirmado que aquellos que reclaman esta acción lo hacen porque "no le han aconsejado bien" o porque hay voluntad de "engañar de forma deliberada".

Según ha manifestado este jueves el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para informar sobre las actuaciones relacionadas de su Departamento con la crisis sanitaria del COVID-19, las pruebas que se realizan actualmente (las denominadas PCR) "no son en absoluto sencillas".

Mira también De negativo a positivo en 5 días: los test fallan y la angustia de los sanitarios crece

En este sentido, la tecnología actual de estas pruebas PCR permite hacer "un número limitado diario de pruebas diagnósticas que detecten la presencia del virus de forma fiable". Sin embargo, pese a que los investigadores españoles están capacitados, según Duque, para realizar este tipo de pruebas, y tienen el equipamiento necesario para ello, "no es tarea simple".

Para paliar esta falta de suministros, desde el Gobierno se hizo entonces un esfuerzo para promocionar las capacidades de las empresas biotecnológicas españolas, facilitando la certificación rápida de sus productos, favoreciendo su trabajo conjunto y agilizando su propia cadena de suministros, según ha explicado.

"Por muchos test que haya no se pueden hacer ahora"

Así, considera que el sector respondió de forma "admirable", desarrollando nuevas técnicas en colaboración con el sistema científico español, que será "muy importante en la nueva etapa". "Pero la disponibilidad de estos suministros no es el único factor limitante; la mayoría de las máquinas automáticas de hospitales y centros de diagnóstico son de marcas comerciales y admiten solo suministros de dichas marcas", justifica.

Esto quiere decir, según ha continúado Duque, que "por muchos kits de PCR que se fabriquen en España, eso no quiere decir que se puedan hacer todas esas pruebas ahora mismo, ni mucho menos".

Además, explica que para hacer estas pruebas se necesitan suministros de ciertos productos químicos muy específicos. "En las peores semanas de esta crisis se experimentó una falta de estos suministros, que en gran parte se importan", ha admitido el ministro.