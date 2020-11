Un médico, tras perder a dos hermanos y tres tíos por covid, ansía su jubilación

Las cicatrices que va dejando el coronavirus en los sanitarios se van conociendo poco a poco. Son un goteo constante. En este caso es el doctor Julián Ezquerra el que ha querido contar en su red social de Twitter lo que ansía que llegue ese día en el que pueda colgar la bata y jubilarse después de que en esta pandemia haya perdido a su hermano, a su hermana y a tres tíos. Veía que poco a poco se acercaba el día, pero tras pasar las crisis sanitarias de la "colza o el HIV" asegura que "la covid-19 ha sido especialmente dura. Sin duda, en lo personal, la más dura crisis sanitaria que he conocido". Ahora se alegra de haber contado en la red social lo que piensa, por la cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido.

Increíble el poder de twitter. En un día en el que me desahogo en este medio, encuentro el apoyo de muchos de vosotros, me días ánimo. Twitter también vale para esto. Muchas gracias a todos. — Julian Ezquerra (@jezquerra57) November 22, 2020

"Quisiera poder borrar este año de mi vida", aseguraba este especialista en Medicina de Familia que en su propio perfil asegura llevar "muchos años de clínica, gestor y ahora orgulloso de ser sindicalista médico". Echando la vista atrás recuerda haber vivido otras crisis sanitarias que azotaron a España, "diferentes y cada una en su momento, importante". Pero asegura que la Covid-19 "está resultando ser la más dura".

Reflexiona que la "colza afectó a mucha gente, pero fue limitada. Las secuelas han persistido durante muchos años". Del HIV no olvida que "me estalló de lleno y vi morir a muchos pacientes. Sabíamos a quien afectaba, fue mas limitado, aunque muy duro si lo veías en tus pacientes. Ahí sigue, controlado y ya es una enfermedad crónica". Pero al hablar del coronavirus asegura que "ha sido especialmente dura". Enumera que afecta a millones de personas, ocasiona muchas muertes, "aún no sabemos como controlarla y nos está cambiando el modelo de vida".

Tras las muertes de familiares y este desgaste profesional piensa ahora en su jubilación como una liberación. "Ya la veía cerca, con pena pero con esperanza", pero "ahora cada día la deseo más. Olvidar lo que está pasando y poder pensar en otras cosas. Mis hijos, mis nietos, disfrutar de las cosas sencillas".