Conductoras de bus en Alemania desde Córdoba: hotel gratis y 1.700 euros netos

Alemania necesita casi medio millar de conductores de autobús durante los próximos tres o cuatro años y los ha venido a buscar a Andalucía, más concretamente a la localidad de Cabra, en la provincia de Córdoba. En este pueblo de 20.000 habitantes está la autoescuela Acción. Su teléfono de centralita se lo saben casi de memoria el centenar de personas que llamaban preguntando por una oferta de trabajo que ni el propio dueño de la autoescuela, José Joaquín Caballero, se creía al principio. Una empresa alemana los eligió para que formaran en grupos de 20 personas a los 500 chóferes que necesita contrata la empresa alemana B-Bus Gruppe para sus líneas de autobús urbana e interurbana por todo Baviera. A la oferta de formación gratuita se le suma un contrato indefinido, un salario mensual mínimo de 1.700 euros netos, tres meses gratis de alojamiento... Eso sí, todo a 2.500 kilómetros de sus familias. Eva y Bárbara son dos de las mujeres que no dudaron en aceptar una oferta como única salida laboral a su situación.

Cansadas de no llegar ni a mileuristas se pusieron en contacto con esta autoescuela. Al igual que Caballero, ambas dudaron de que fuera real. "Parecía una broma", cuenta Eva Moreno a La Información. Pero nada de broma "según los seis conductores que ya están trabajando en Alemania". Eva se marchará el próximo 15 de enero. Lo deja todo por buscarse un futuro. Esta cordobesa de 33 años ha ido enlazando contratos temporales de administrativa compaginándolos con clases como monitora de atletismo mientras intentaba aprobar unas oposiciones a la Guardia Civil. Los meses pasaban y en su cuenta bancaria no conseguía sumar 1.000 euros de ingresos. Se tiró de cabeza a una oferta laboral que es la única salida para forjarse un futuro "esté donde esté". El próximo 12 de enero será la primera mujer de esta autoescuela que llevará los viajeros en Alemania, más concretamente en Gemünden.

Siente "emoción" al mismo tiempo que "vértigo" porque lo "dejo todo atrás". Bueno, todo menos su ahora novio, marido desde el próximo 4 de enero. Ya eran pareja de hecho, pero "teníamos pensado casarnos tarde o temprano"... y ha sido temprano. En cuestión de cinco semanas han organizado una boda para llegar a Alemania con algún plus más en sus nóminas de esta empresa alemana. No en vano, a los que se deciden a embarcarse en su aventura, les paga pluses por cada hijo que se quede en España o por las parejas. En el caso de Eva su futuro marido ha dado un paso más y también se ha apuntado a esta oferta laboral, "pero lo hizo después y llegará días más tarde a Alemania". Meses después de que apruebe todo vivirán allí juntos, lejos de la Córdoba natal en la que han vivido toda su vida.

Bárbara viajará el próximo 15 de enero. / Cedida

También llegará a Gemünden sola Bárbara. Ambas han coincidido en el curso de la autoescuela. "Mi hermano también se apuntó pero suspendió una parte y ahora tiene que esperar para viajar a Alemania", nos cuenta esta quiromasajista a la que las cuentas a final de mes tampoco le salían con un sueldo muy por debajo de los 1.000 euros. Ella vivía en Málaga y cuando su madre le comentó la oferta de formación y trabajo tampoco se la creyó. Ahora deja también todo atrás: amigos, alumnos de la escuela de baile... "Es una decisión difícil", asegura a sus 28 años con casi la maleta hecha. Ya tiene billete para el próximo 15 de enero. El destino, el mismo hotel en el que se hospedará Eva y donde durante los tres primeros meses ambas tendrán todos los gastos pagados. A partir de ahí son los trabajadores los que deciden quedarse en él pagando de 250€ a 400€ "según la habitación en la que te quedes" o buscan un piso, para cuyo alquiler también pueden tener ayudas económicas.

Bárbara logró el carné de conducir un autobús y el CAP necesario para poder llevar pasajeros en menos de tres meses, al mismo tiempo que también asistía a las clases de alemán. "Es un idioma difícil porque nunca lo hemos hablado en el colegio. Al final si tienes algún amigo que sí lo hablas acabas hablando en inglés con el". Reconoce el esfuerzo que hay que hacer para estar durante tres meses solo con las clases teóricas y prácticas y estudiando. Ella se fue a vivir con su madre.

Una profesora de alemán cinco horas al día durante casi un mes les ha ido intentando enseñar lo mínimo que necesitan para defenderse en lo que ya es su nuevo puesto de trabajo: horarios, comida, dirección... Todo por empezar a cobrar esa nómina de 1.600 a 1.700 euros netos "como mínimo", según resalta el director de la autoescuela. Los extras que tendrán en Alemania serán de hasta "26 euros la hora en días festivos".

Ninguna de las dos tiene miedo a lo que tienen por delante y ninguna quiere mirar atrás. "Me he liado la manta a la cabeza y adelante", nos decía Eva. Solo así se puede explicar cómo han cambiado de forma radical su vida apostándolo todo por una salida laboral que en España no han logrado encontrar. En las horas de autoescuela no olvidarán esas clases con el único autobús que tenía el centro, que con esta alianza con la empresa alemana B-Bus Gruppe ha pasado de utilizarlo solo un alumno al mes a 20 a la semana.

Los negocios de la localidad de Cabra también ha notado la llegada de aspirantes a ser el próximo chófer de autobús en Alemania. El que haya sido seleccionado -requisito imprescindible es ser mayor de 25 años y tener el carné de conducir un coche-, no viva en la localidad y no se pueda sacar el curso en otro de los tres centros de la autoescuela (Puente Geníl, Lucena y Córdoba) reciben una ayuda para hospedarse hasta lograrlo. Eva y Bárbara pasarán las navidades en sus casas y el nuevo año les deparará un nuevo trabajo. En febrero recibirán su primera nómina.