La madre que pudo asesinar a sus hijas: reservada y rara vez la veían en el pueblo

El horror se ha instaurado en esta ocasión en el pueblo Vilobí d'Onyar de Girona. Los poco más de 2.000 habitantes de esta localidad quedaban perplejos según iban conocido la noticia de que una vecina suya habría supuestamente asesinado a sus dos hijas de cinco y seis años (hoy hubiera cumplido siete) a golpes en la vivienda familiar y después habría intentado quitarse la vida arrojándose desde un puente de la AP-7. Murió horas después. La terrorífica escena de las pequeñas ya sin vida en casa fue vista por primera vez por el padre de unas niñas que no estarían escolarizadas y sería la madre la que se ocupaba de enseñarlas en la vivienda. La investigación está ahora bajo secreto de sumario pero se ha podido saber que se investiga si una azada encontrada en la vivienda es el arma homicida.

Mira también Hallan a dos niñas muertas y su madre intenta suicidarse en Vilobí, en Girona

La división de investigación criminal al frente trabaja con al hipótesis de que ha sido la mujer la que habría quitado la vida a sus hijas para después intentar arrojarse contra un camión desde un puente de la AP-7. Hasta allí llegó con su vehículo, que detuvo en el lateral de la autopista para subir andando hasta el punto desde el que se lanzó contra un camión. Algunos testigos aseguran que llevaba la ropa llena de sangre. Horas después fallecía por el golpe muy severo recibido. Fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario Josep Trueta donde la atendieron de urgencia.

Este núcleo familiar no tenía cerca de su vivienda en la carretera de Caldes -en el núcleo de Salitja- ningún familiar. Se empadronaron en Salitja el año 2014. y a las pequeñas se las podía ver por las calles de la localidad junto a su padre. Relatan los vecinos que en raras ocasiones se veía a la madre, que no trabajaría fuera de casa. El padre es más conocido por tener un concesionario de coches y porque sí iba a compañado de las pequeñas cuando las sacaba a dar paseos en bicicleta o iban al parque. Del trabajo regresaba sobre las 13:30 horas de ayer viernes cuando se encontró a las niñas ya fallecidas. Rápidamente llamó al 112. En palabras de la alcaldesa, no hay ningún antecedente judicial de violencia entre los progenitores de las víctimas.

El Ayuntamiento de Vilobí d'Onyar (Girona) ha decretado este viernes tres días de luto tras el hallazgo de dos niñas muertas de 5 y 7 años en un domicilio del municipio, por lo que los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación. En un comunicado, el Ayuntamiento de Vilobí ha expresado su pésame por este infanticidio y ha mostrado su "rabia" por los "hechos tristes y lamentables" que han ocurrido en la localidad, por los que ha decretado tres días de duelo oficial, en el que se suspenden todos los actos previstos. Nada más llamar a los servicios de Emergencia se activó rápidamente el protocolo ante lo que al final se reconoció desde el primer momento como un asesinato. El padre ha tenido que ser atención psicológica por parte del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Una comisión judicial, integrada por la titular del Juzgado de instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners, que ha declarado el secreto de las actuaciones, el fiscal, la letrada del juzgado y un forense, ha practicado una inspección ocultar del escenario del doble crimen. La vivienda se encuentra precintada y el padre estuvo todo el día de ayer declarando por unos hechos que tienen conmocionados a los vecinos de esta localidad. Nada más entrar en la casa los Mossos d'Esquadra, a partir de lo que vieron, no tuvieron"ningún tipo de duda" de que se trataba de una "muerte violenta bastante grave".