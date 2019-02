Es un hombre, una niña y una lesbiana: así es vivir con un trastorno disociativo

Imagínate cómo sería despertarte un día y descubrir que te has hecho un un tatuaje alrededor de tu muñeca. No recuerdas habértelo hecho, no tienes ni idea de cómo ha sucedido. Así es la vida de Jane Hart, de 28 años, que convive con un trastorno de identidad disociativo, ahora A&E Network ha decidido reflejar en una docuserie que han llamado 'Many Sides of Jane' (Las muchas partes de Jane).

Jane Hart, creció en una gran granja de cebollas en Idaho, recuerda que cuando era una niña, solía escuchar voces en su cabeza. En secundaria, las peleas y las conversaciones de estas voces aumentaron. "Tenía 17 años cuando comencé a recordar sobre mi trauma, sobre el abuso sexual, aunque eran muchos tipos diferentes de abuso". Antes de cumplir los 18 años, dejó Idaho y se mudó a Alaska.

Mira también El Gobierno amplía el plazo vigente para denunciar los abusos sexuales a menores

A los 24 años, Hart comenzó a ir a terapia y, hace unos tres años, se le diagnosticó un trastorno de identidad disociativo o TID. "Me golpeó como un muro. Es impactante y muy difícil de descubrir"

Según cuenta la protagonista, desde entonces ha desarrollado nueve identidades diferentes, a las que llama "partes", como un mecanismo de defensa para sobrellevar el abuso sexual y el trauma que experimentó durante su infancia.

Hart cuenta en el documental cómo es su día a día, con sus dos hijos pequeños y sus sesiones de terapia. Su objetivo es mostrar al mundo cómo es vivir con un trastorno de identidad disociativo y los dolores de cabeza que le provoca el cambio a otra personalidad, cómo se comunica con sus personalidades, dejándose a sí misma en papel o por email recordatorios para los momentos en los que 'ella' no está, y cómo mantiene sus amistades y relaciones con los demás.

Como era de esperar, la serie sobre la vida de Hart ha tenido sus detractores; telespectadores incrédulos que en redes sociales aseguran que todo es un "fake" (una mentira). De hecho, al hacer una búsqueda en Google del título del programa lo primero que aparece es 'Many Sides of Jane fake' (Las muchas partes de Jane mentira) como un término de búsqueda común. La protagonista se sorprende, "nunca desearía TID a nadie. ¿Por qué me voy a inventar algo que es tan difícil", dice Hart en el documental.

El Dr. Christopher Waters, psicólogo clínico que trata a Hart en el programa, señala que, para algunos, el trastorno es un diagnóstico controvertido ya que piensan que estas persona está "actuando" o "tratando de llamar la atención".

"Ningún diagnóstico en la historia de la psiquiatría ha provocado más controversia, tanto dentro como fuera del campo, como los trastornos disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple", según un artículo de Psychology Today.

Cuando le diagnosticaron un trastorno de identidad disociativo, Jane Hart, comenzó a investigar sobre la enfermedad y terminó escribiendo sobre ella y creando un podcast. Fue así como la productora norteamericana Renegade 83 la descubrió yle ofreció crear una docuserie sobre su vida. "Pensé cómo podría decir que no, ya sabes, si lo hacía podría ayudar a crear conciencia sobre este trastorno a un nivel enorme, a pesar de que me daba miedo y era difícil, no podía dejar pasar la oportunidad", aseguraba la protagonista al DailyMail.com.

También están los que han alabado a Hart por hablar de su vida y compartir sus pelea diaria con el trastorno. En la serie de seis episodios , a los espectadores se les muestra las distintas partes de Hart.

Jane, de 28 años y madre de dos niños pequeños.

Janey, de 6 años, una niña inocente a la que le gusta su peluche de elefante.

Beth , de 10 años, su película favorita es 'La bella y la bestia' y "guarda muchos recuerdos de los abusos".

Jaden, de 11 años, es un niño burlón.

Alexis, de 17 años, busca atención, le encanta salir de fiesta y maquillarse y es impulsiva.

Ashley, de 19 años, se sabe poco sobre ella.

Madison, de 28 años, tiene la misma edad que Jane, pero es gay, a diferencia de ella.

Jerry, no se sabe su edad, se niega a estar frente a la cámara, pero escribió una nota a los productores para expresar cómo se siente.

Jeffery, tampoco se sabe su edad, es una personalidad masculina.

El trastorno de identidad disociativa es "un fracaso en la integración de aspectos de identidad, memoria y conciencia que generalmente involucra una respuesta a un abuso o trauma en la vida temprana, un momento en el que se está consolidando la identidad", explica el Dr. David Spiegel al DailyMail.com, experto en desorden de personalidad con 40 años de experiencia. "Mantienen la fragmentación en personalidades como defensa", se trata de "un tipo de trastorno crónico por estrés postraumático".

Cuando Hart cambia de una personalidad a otra, sufre dolores de cabeza, un "dolor de cabeza muy claro en el centro de la frente. Siento como si estuviera retrocediendo a un segundo plano. Para cada personalidad es diferente. Cuando están a punto de salir son siempre sensaciones y sentimientos únicos".

Con ciertas identidades, como Madison, Hart tiene amnesia completa. Jane explica que "por lo general, las personalidades con las que tiene amnesia son partes más desarrolladas, lo que significa que llevan más trauma", explicó. "Simplemente están más desarrolladas porque eran más necesarios en un momento determinado de mi vida".

Hart dice que cuando ella no recuerda nada, una personalidad le permite saber qué sucedió más tarde con fragmentos de información que luego une.

Por el contrario, cuando es una personalidad menos desarrollada en la que no sufre amnesia, "es como si estuviera viendo cosas desde el final de un túnel. Apenas puedes ver lo que está pasando y te sientes muy alejado de toda la situación y de las palabras que salen de tu boca".

El Dr. Spiegel explica que esto se conoce como co-conciencia, "la co-conciencia es cuando dos o más aspectos de una identidad son conscientes de lo que está sucediendo al mismo tiempo. O a veces uno de ellos tiene co-consciencia y el otro no. A veces la co-consciencia toma la forma de voces. Una parte de la identidad comenta en otra".

Además de abordar el estigma en torno al trastorno y a las personas que viven con enfermedades mentales, Hart declara que, con su experiencia, quería crear conciencia sobre el abuso infantil, "el TID está profundamente relacionado con el abuso, y el hecho de que sea tan difícil para la sociedad hablar sobre el abuso infantil".