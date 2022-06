Tres empleados heridos en el derrumbe del Son do Camiño siguen en el hospital.

Dos días después del fatal incidente, continúan hospitalizados en el Clínico de Santiago tres trabajadores heridos por el derrumbe del escenario principal del festival O Son do Camiño, que se produjo este viernes sobre las 13.00 horas, durante las tareas de montaje en el compostelano Monte do Gozo. Según han confirmado fuentes autonómicas a Europa Press, no se han producido cambios en el pronóstico de los ingresados en las últimas horas. El operario en UCI, con pronóstico grave, se mantiene estable; mientras los otros dos pacientes están en planta "recuperándose". Los otros tres heridos ya han sido dados de alta.

Este sábado el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, señalaba que el trabajador que se encuentra en estado grave "aparentemente cayó desde arriba", mientras que los otros tuvieron lesiones tras caerles encima el escenario. En cuanto a las causas del accidente laboral, el director general ha pedido esperar a los informes de Inspección de Trabajo y del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (Issga), así como del informe de la Policía Nacional, que ya han sido trasladados al juez.

"EVITAR ELUCUBRACIONES" SOBRE LAS CAUSAS

Cuestionado sobre si el 'efecto vela' ha podido ser la causa del derrumbe, Villanueva ha pedido evitar caer en "elucubraciones" para "no decir cosas que no son reales" y ha insistido en esperar a lo que digan los informes de las autoridades pertinentes. En este sentido, fuentes consultadas por Europa Press, han señalado que el 'efecto vela' en la lona de la cubierta es una posible causa del derrumbe. Este efecto, pudo haber provocado que cediese uno de los pilares, lo que desencadenó el derrumbe de la infraestructura. Además, según la información de MeteoGalicia, a la hora del accidente, había ráfagas de unos 20 kilómetros por hora en Santiago.

En todo caso, Villanueva ha afirmado que ya se ha levantado el precinto en la zona y ahora las empresas de grúas trabajan para retirar todo el escenario y dejar limpia la zona. "Hay que retirarlo porque está roto y no sirve, ya que al caer abajo se doblaron los hierros y hay que retirarlo por completo", ha reafirmado.

Una vez que se retire, Villanueva ha concretado que serán los técnicos los que observen cómo se puede hacer y cuál es la situación para montar otro escenario y que el festival, previsto del 16 al 18 de junio, se pueda desarrollar con normalidad. "Paso a paso", ha apostillado. Por otra parte, ha querido destacar la actuación "rápida y eficaz" de los servicios de emergencia "asegurando la zona" y "evacuando a los heridos".