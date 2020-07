Tragedia en Salamanca: las tres amigas de toda la vida que paseaban al atardecer

Los vecinos de Pedrosillo El Ralo no se lo creen aún. "Podía habernos pasado a cualquiera". "Una tragedia así no la he visto nunca". "Han tenido muy mala suerte". Son testimonios de quienes hoy lloran a Loli, Pili y Juli, tres vecinas, viudas, compañeras de viajes y amigas inseparables desde hace años y que a las 21:17 horas del miércoles fueron arrolladas por un coche mientras daban su habitual paseo por el arcén de la antigua nacional 620. Una vía que dejó de tener exceso de tráfico desde que se inauguró una autovía cercana, señala a La Información el alcalde del pueblo, José Luis Ayuso. Hoy las tres serán enterradas juntas en el cementerio de la localidad. "Las vamos a echar mucho de menos, nos hemos quedado sin tres mujeres cojonudas", sentencia.

Pilar G.G, de 73 años, Julia, de 75 años, y Loli H.G., de 77 años se acababan de quedar todas viudas después de que el pasado mes de enero falleciera el marido de la mayor, única que seguía viviendo en el pueblo todo el año. Las otras dos acudían grandes temporadas "y siempre que había algún puente", señalan sus vecinos. Era habitual verlas siempre juntas paseando cuando empezaba a hacer menos calor "pero no solo ahora, sino desde siempre. Cuando Loli estaba sola también salía a andar junto a algún familiar, pero cuando estaban las tres no faltaban ni un solo día a su cita". Como otros muchos vecinos de la localidad, ponían siempre rumbo a esa carretera porque el arcén "es muy ancho y muy recto", apunta otro vecino que el miércoles no salió a pasear porque su mujer "se encontraba mal"

Quienes sí lo hicieron fueron estas tres mujeres, muy conocidas en el pueblo, sobre todo por el alcalde, que lamenta el dolor "que están viviendo tres familias" a las que tiene especial cariño desde siempre. Ahora echará de menos las llamadas que hacían cada vez que una de ella descubría que "la fuente está mal" o que en una calle "hay una humedad", recuerda. Ayuso lleva diez años como alcalde de esta localidad de poco más de 130 habitantes y "las recuerdo desde que era joven". "Son tres luchadoras, dedicadas toda su vida a trabajar en la labranza o en lo que hiciera falta", lamenta.

Es el caso de Juli -"como llamamos en el pueblo a la Juliana"-. Habitual era verla subida al tractor cuando era necesario ir al campo junto a su marido "hace años". El caso de Loli entristece aún más si cabe. Hace tiempo superó una operación de corazón y a principio de 2020 perdió a su marido. Su hija, que no vive en el pueblo "va y viene muy a menudo ayudando mucho a su madre". Las otras dos víctimas también tienen hijos, dos cada una.

Las tres tenían su casa en Pedrosillo, pueblo al que Juli y Loli llegaron de la mano de sus maridos. La Calle Constitución está desde el miércoles de luto. En ella vivían casi pegadas estas dos mujeres. A escasos metros, en la calle Arriba estaba Pilar, que con Julia ha hecho más de un viaje a la playa una vez quedaron ambas viudas. También era habitual verlas en la Asociación en la que participaban y donde quedaban para jugar a las cartas o hacer manualidades junto a otros vecinos ya jubilados así como jóvenes.

En los paseos que hacían cada tarde llegaban hasta la residencia de ancianos que hay a menos de un kilómetro y ahí "se solían dar la vuelta. Las tres estaban muy bien de salud y en forma", indica a este medio otra de las vecinas que como ellas en más de una ocasión ha salido a pasear por esa carreter. Fue el teniente alcalde el que dio la voz de alarma al pueblo. Regresaba de trabajar cuando se encontró el accidente. "Vio un coche con un fuerte golpe en la parte delantera, el cristal, los faros, el parabrisa..." Al lado, el cuerpo de sus tres vecinas.

Dos fallecieron en el acto y otra fue atendida por los servicios de emergencias, que al final no pudieron hacer más por salvarle la vida. "Nunca hemos vivido nada igual", asegura el alcalde tras asegurar que ni en la crisis sanitaria por el coronavirus, pese a ser una de las comarcas más castigadas "porque nuestro centro de salud atiende a 21 pueblos", pero en el municipio "no ha habido casos".

El conductor, de 38 años, ha dado negativo en la prueba de alcohol y drogas, por lo que los agentes barajan como hipótesis una posible distracción en la conducción, aunque no descartan que las mujeres que paseaban por el arcén, sin chalecos, pudieran haber invadido la calzada. A unos kilómetros de ese 222 de la nacional se encuentra una gasolinera donde durante el día de ayer no se hablaba de otra cosa. Pocos de los que allí paran a repostar así como sus empleados se explican lo que pudo pasar en se "en esa recta tan grande y con tan buena visibilidad con tanto arcén para caminar". El ayuntamiento hga decretado tres días de luto.