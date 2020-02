Un turista se lleva una denuncia por sobrevolar la Plaza Mayor con un dron

Agentes de la Policía Municipal de Madrid sorprendieron este sábado a las 18.30 horas a un hombre de nacionalidad estadounidense que sobrevolaba "sin autorización" un dron en plena Plaza Mayor, por lo que fue denunciado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Según ha informado el Cuerpo municipal en un comunicado, agentes de la Unidad de Centro Sur que patrullaban por las inmediaciones de la Plaza mayor fueron avisados por un ciudadano que les alertó de la presencia de un dron en la plaza.

Así, los agentes comprobaron que sobre "una gran aglomeración de gente", a unos 10 metros de una de las fachadas y sobrepasando los tejados de uno de los edificios de la plaza, se podía observar un dron en vuelo. Tras comprobar que "se estaba poniendo en riesgo la seguridad" de los viandantes, además del vuelo de los helicópteros de servicios de emergencias, localizaron al piloto en la terraza de uno de los apartamentos de la Plaza Mayor en un cuarto piso.

Este manifestó que estaba volando el dron, de casi 40 centímetros, a unos 60-70 metros de altura; el vehículo aéreo no tripulado no llevaba placa identificativa. Por ello, al no disponer de autorización para operar sobre aglomeraciones de edificios o reuniones de personas, concretamente sobre la Plaza Mayor, ni de seguro fue denunciado a AESA.

Asimismo, Policía ha señalado que en esta intervención colaboraron "de forma activa" y a efectos de asesoramiento integrantes de la Unidad de Medio Ambiente.